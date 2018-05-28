На следующей неделе россиянам придется трудиться не пять дней, как обычно, а шесть - с понедельника по субботу. Зато и отдохнуть потом можно будет не два дня, а три.

Роструд напомнил о предстоящем празднике Дне России и графике работы. Сам праздник 12 июня выпадает на вторник. Чтобы не "разрывать" выходные дни для работающих людей, правительство определило, что выходной день в субботу, 9 июня, перенесут на понедельник, 11 июня. Таким образом, россияне будут трудиться с 4 по 9 июня, а отдыхать - с 10 по 12 июня.

После предыдущей шестидневки у россиян было четыре выходных подряд - с 29 апреля по 2 мая. Следующий праздник будет 4 ноября - День народного единства. Он выпадает на воскресенье, и выходной перенесли на понедельник, так что отдыхать будем с 3 по 5 ноября.