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28.05.2018 19:02
Рубрика: В мире

Россияне получили безвизовый въезд во все страны Центральной Америки

Текст: Александр Ленин

Россияне на безвизовой основе смогут посещать все страны Центральной Америки, говорится на официальном портале МИД РФ. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров подписал межправительственное соглашение об отмене виз с Коста-Рикой.

Фото: depositphotos.com
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"После вступления в силу данного документа Российская Федерация будет иметь безвизовые соглашения со всеми странами Центральной Америки, что создает новые возможности для развития контактов и связей с государствами этого региона в экономической, спортивной, культурной, туристической и других областях", - уточняется в заявлении.

Примечательно, что свою подпись под аналогичным документом 3 мая в Сан-Хосе уже поставил на тот момент руководитель костариканского дипломатического ведомства Мануэль Гонсалес.

 

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