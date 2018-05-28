Россияне получили безвизовый въезд во все страны Центральной Америки

Россияне на безвизовой основе смогут посещать все страны Центральной Америки, говорится на официальном портале МИД РФ. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров подписал межправительственное соглашение об отмене виз с Коста-Рикой.

"После вступления в силу данного документа Российская Федерация будет иметь безвизовые соглашения со всеми странами Центральной Америки, что создает новые возможности для развития контактов и связей с государствами этого региона в экономической, спортивной, культурной, туристической и других областях", - уточняется в заявлении.

Примечательно, что свою подпись под аналогичным документом 3 мая в Сан-Хосе уже поставил на тот момент руководитель костариканского дипломатического ведомства Мануэль Гонсалес.



