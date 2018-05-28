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28.05.2018 20:42
Рубрика: Экономика

Расчет на годы

Россияне стали меньше времени копить на квартиру
Текст: Ирина Жандарова
Российская газета - Федеральный выпуск №7577 (114)
Российские семьи могут накопить на квартиру гораздо быстрее, чем пять лет назад. Все дело в снижении цен на жилье и росте доходов. Так, семья из трех человек, в которой работают два супруга, на приобретение квартиры площадью 54 квадратных метра потратит 19,6 лет. А еще в 2013 году на это требовалось 21,9 лет, подсчитали эксперты Центра ОНФ "Народная экспертиза". То есть на два с лишним года больше.

Для анализа была взята среднестатистическая ситуация: самый популярный формат квартир, наиболее распространенный состав семьи и финансовая нагрузка в 30 процентов от ежемесячного бюджета семьи. Такой порог используют банки при расчете допустимого уровня ипотечной нагрузки.

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Доступность жилья повысилась в основном за счет роста доходов населения - на 32 процента за пять лет. А также за счет комфортных цен на недвижимость. Но в этом вопросе не все так однозначно. За последние пять лет цены на жилье выросли на 18 процентов. "Правительство стремилось снизить цены на жилье, активно увеличивая годовые темпы его ввода, - говорит руководитель Центра ОНФ "Народная экспертиза" Виктор Рожков. - Но мы видим, что такие объемы ввода почти не оказали влияния на стоимость квадратного метра".

В то же время стоимость жилья снизилась в ряде регионов в кризисные годы. Только в прошлом году квартиры в некоторых регионах потеряли десятую часть цены, свидетельствуют данные Domofond.ru. В Москве это снижение составило около 7 процентов, в Коми, Еврейской АО, Магаданской области, Калмыкии и Крыму - 5-6 процентов стоимости. Но сейчас ситуация начинает восстанавливаться, серьезный рост показала стоимость жилья в Ангарске и Сочи, чуть более 2 процентов только за апрель. Около 1 процента за месяц прибавили в цене квартиры в Новосибирске, Новокузнецке, Хабаровске и Ростове-на-Дону.

Фото: depositphotos.com
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Ситуация в регионах сильно различается. Например, за 5 лет в Карачаево-Черкесской Республике стоимость квадратного метра выросла на 87 процентов, с 21 до 39 тысяч рублей, что привело к резкому падению уровня доступности жилья. Срок накоплений на покупку квартиры здесь увеличился с 19,5 до 37,6 лет. А в Вологодской области стоимость жилья упала с 43 до 38 тысяч рублей за квадратный метр. И теперь семье в этом регионе потребуется уже не 28, а 17 лет, чтобы накопить на квартиру.

Для решения проблем доступности жилья регионы использовали различные практики, в том числе весьма необычные. К примеру, в Ленинградской области была введена специальная программа "Соцобъекты в обмен на налоги". Участвующие в ней застройщики строили за свой счет объекты социального назначения, а затем с помощью субсидий муниципалитет возвращал им стоимость строительства.

За пять лет срок, который требуется семье, чтобы накопить деньги на квартиру, сократился на два с лишним года

В Республике Мордовия для повышения уровня доступности жилья была разработана региональная программа льготнойипотеки под 5 процентов, в Белгородской области - под 3 процента, а в Ненецком АО - и вовсе под 1. Тамбовская область упростила процедуры подготовки проектов планировки, разработки проектной документации, госэкспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации, а также выдачу разрешений на строительство. Как считает Виктор Рожков, успешный опыт регионов обязательно нужно учесть при разработке национальных проектов.

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