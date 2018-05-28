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28.05.2018 20:26
Рубрика: Общество

В космос по-английски

Вузы открывают новые программы
Текст: Наталья Лихачева
Российская газета - Федеральный выпуск №7577 (114)
Российские вузы предложили иностранным абитуриентам программы в области ядерной медицины и авиакосмической сфере на английском языке.

Речь идет, в частности, о МФТИ, МИФИ. Эти университеты могут быть очень востребованы в числе прочих у абитуриентов из Индии. В этом году МИФИ готов набрать первую группу индийских студентов - 50 человек. Скорее всего, это будет "ядерная медицина", но вуз готов разрабатывать и другие программы.

Фото: Виталий Безруких / РИА Новости www.ria.ru
В Сибири студенты смогут получить сразу два диплома

Физтех в этом году открыл англоязычный бакалавриат. Это три программы на английском языке - биомедицина, компьютерные технологии и аэрокосмическое направление. В Физтехе уже есть 20 студентов из Индии, но университет может принять гораздо больше.

У иностранных студентов есть возможность бесплатно учиться в России. Для них предусмотрена квота - 15 тысяч мест. К примеру, на бюджете смогут учиться 770 сирийских студентов. Приоритет отдан программам подготовки преподавателей русского языка. Отбор кандидатов уже начался. Студенты будут учиться в том числе в Донском государственном техническом университете, РУДН, Санкт-Петербургском горном университете, Северо-Кавказском федеральном университете, УрФУ, Южно-Уральском госуниверситете.

Очень популярны наши университеты у студентов из Монголии. Квота для них - 500 мест, а в наших вузах учатся больше 2 тысяч.

Кстати

К 2025 году в России будут учиться до 760 тысяч иностранцев.

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