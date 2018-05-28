Роструд напомнил о шестидневной рабочей неделе в июне

Роструд напомнил о том, что следующая рабочая неделя в России продлится шесть дней - с понедельника, 4 июня, по субботу, 9 июня, включительно.

"Выходной день со следующей субботы перенесен на понедельник, 11 июня. Таким образом, россияне будут отдыхать три дня подряд - с воскресенья, 10 июня, по 12 июня (День России), который в текущем году приходится на вторник", - цитирует "Интерфакс" представителя ведомства.

День России - государственный праздник, отмечается с 1992 года. Выбор даты связан с тем, что 12 июня 1990 года на первом съезде народных депутатов РСФСР была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР.