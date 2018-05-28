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28.05.2018 06:00
Рубрика: Экономика

Рубль будет на одной волне с нефтью

Текст: Тарас Фомченков
Сегодня рубль может ослабеть и к доллару, и к евро, полагает финансовый аналитик Борис Белкин. Российская валюта будет отыгрывать пятницу, когда нефть серьезно снизилась в цене на новостях о том, что ОПЕК и РФ нарастят добычу "черного золота". В результате цена барреля подешевела более чем на три процента до уровня в 76,2 доллара за сорт Brent.

С одной стороны, на текущей неделе у рубля мало шансов для восстановления к основным мировым валютам. Фактор налогового периода, поддерживающий национальную валюту, перестал действовать. В понедельник осталось выплатить только налог на прибыль. Рублей для этого потребуется в 2,5 раза меньше, чем в пятницу.

Фото: Предоставлено пресс-службой Роснефти
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С другой, американская статистика сейчас не настолько радужна как хотелось бы. Число заявок на пособия по безработице выросло, доходность американских облигаций снижается. Плюс риторика ФРС о перспективах повышения процентных ставок. Все это не на пользу доллару. В результате смотреть стоит именно на нефть. А она пока, похоже, находится под давлением, и ее стоимость будет снижаться волнами, а рубль, соответственно, волнами слабеть.

В пятницу рубль ослабел к доллару и евро в рамках утренних торгов и продолжил это движение вечером, устремившись вниз вслед за снижающейся нефтью.

Официальный курс доллара на сегодня, 28 мая, составляет 61 рубль 67 копеек (укрепление на 26 копеек). За один евро дают 72 рубля 12 копеек (укрепление на 11 копеек).

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