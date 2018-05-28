Сергей Цыб стал первым замминистра промышленности и торговли

Заместитель министра промышленности и торговли Сергей Цыб повышен в должности до первого замглавы Минпромторга, следует из распоряжения на сайте правительства.

"Назначить Цыба Сергея Анатольевича первым заместителем Министра промышленности и торговли Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе, датированном 26 мая.

Цыб занял должность замглавы Минпромторга в 2013 году, был куратором фармацевтической промышленности, отвечал за биоинженерные технологии, охрану труда на предприятиях, лицензирование в сфере ГОЗ и утилизацию вооружения.