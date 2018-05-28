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Рубрика: Общество

Прибавка за хлопоты

Учителям доплатят за Единый госэкзамен и аттестацию в 9-м классе
Текст: Ирина Ивойлова
Российская газета - Федеральный выпуск №7577 (114)
Школы будут обязаны оплачивать работу учителей на ГИА и ЕГЭ с 2019 года.

Сейчас такого обязательства у школ нет. В одних регионах находят деньги на доплаты, в других считают, что обязанности по проведению аттестаций входят в должностные и, стало быть, отдельно за них платить не надо. При этом учитель должен чуть ли не весь июнь приходить на работу к 8 часам утра, сидеть до вечера, нести колоссальную физическую и психологическую нагрузку, улаживать споры ("забыл паспорт", "перепутал бланки", "пришел не на тот ЕГЭ", "болит голова", "сосед все списал" ...), следить, чтобы в коридорах и туалетах не было шпаргалок и делать много чего другого.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Как будут сдавать ЕГЭ в 2018 году

На заседании Комитета Госдумы по образованию и науке рассматривался во втором чтении законопроект о поправках в закон об образовании, который заставил бы муниципалитеты оплачивать труд учителей.

- Как на это смотрят регионы? Мы им поручим оплату, а деньги у них на это есть? - обратился к коллегам-депутатам председатель Комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов.

- Мы проводили мониторинг в регионах, ни одного отзыва "против" не получили, - пояснила член комитета Алена Аршинова. - 40 регионов сказали, что уже оплачивают работу учителей, но есть опасения, что эти расходы могут отнести к нецелевым. В других регионах учителям дополнительно ничего не оплачивают, так как это необязательно. Есть регионы, где учителям прямо говорят: "Не платим потому, что нет денег". Может быть, для 1-2 регионов это будут дополнительные расходы, но остальные могли бы найти средства.

За ЕГЭ в11-м классе некоторые школы все же готовы заплатить. Обычно это 200-300 рублей в час педагогам и чуть побольше техническим сотрудникам, которые обязаны быть с утра до вечера в пункте проведения ЕГЭ, так как этого требует новая технология (бланки печатаются с компьютера прямо в аудитории). ГИА в 9-м классе для организаторов - сугубо волонтерская работа. Новый законопроект уравняет обе аттестации, и труд учителей станет оплачиваться и на ГИА, и на ЕГЭ.

Только 40 регионов сказали, что уже оплачивают работу учителей на ЕГЭ

Директор департамента госполитики министерства просвещения Андрей Петров подтвердил, что в его ведомство поступает много жалоб от педагогов. Но, по его мнению, даже если процедура принятия законопроекта пройдет очень быстро, в этом году заставить школы платить на ЕГЭ и ГИА вряд ли получится. Экзамены вот-вот начнутся. "ГИА сдают 1 324 000 человек, у регионов денег на оплату работы учителей не заложено", - рассказал Андрей Петров. А вот если ввести в законопроект поправку - вступает в силу с 1 января 2019 года, минфин успеет предусмотреть новые расходы. Депутаты с этим согласились.

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