Скворцова назвала меры по увеличению продолжительности жизни россиян

Среди комплекса мер по увеличению продолжительности жизни граждан России до 80 лет - формирование здорового образа жизни, персональные скрининги здоровья и повышение качества медицинской помощи, рассказала министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

"Культура здоровой жизни должна прививаться в детском саду, школе, в университетах и колледжах. Примерно 60 процентов успеха дают именно эти достаточно простые меры, которые уводят человека от вредных привычек и корректируют его образ жизни. Во-вторых, это персональные скрининги здоровья - диспансеризация и профилактические осмотры. Эта система будет развиваться, в том числе в сторону персонифицированных генетических современных технологий", - отметила Скворцова.

Таким образом, министр здравоохранения считает вполне реальным выполнить задачу по повышению продолжительность жизни россиян до 80 лет к 2030 году, которую поставил президент в новом майском указе.

Вероника Скворцова также отметила, что Россия может стать мировым лидером в сфере персонифицированной медицины, если нарастит темп развития в этом направлении. "Сейчас мы набрали очень хороший темп. Если мы его не сбавим и даже немного нарастим, то через 30 лет будем мировыми лидерами в этом направлении", - отметила она в интервью "Известиям".