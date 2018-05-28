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28.05.2018 05:25
Рубрика: В мире

СМИ: Польша готова оплатить постоянную военную базу США

Польша готова заплатить два миллиарда долларов за создание на своей территории постоянной военной базы США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Politico.

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Согласно документам польского министерства обороны, это предложение "обрисовывает явную и настоятельную необходимость" в постоянной военной дивизии Соединенных Штатов в республике. Варшава при этом готова "предоставить значительную поддержку, которая может достичь 1,5-2 миллиардов долларов, путем создания совместных военных объектов и обеспечения более гибкого перемещения" американских войск, отмечается в материалах ведомства. Таким образом, поляки намерены "разделить бремя расходов на оборону и сделать решение более рентабельным" для Вашингтона.

Как сообщает Politico, документы содержат сведения о возможном расположении военных объектов и госпиталей, а также школ, спортзалов для персонала и их семей. Данная инициатива уже направлена Белому дому и конгрессу США.

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