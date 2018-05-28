СМИ: Роман Абрамович получил паспорт Израиля

Российский бизнесмен Роман Абрамович получил израильский паспорт, сообщает местное интернет-издание ynet.co.il.

По данным издания, Роман Абрамович прилетел в израильский аэропорт Бен-Гурион на частном самолете и прошел в терминал на общих основаниях. В помещении, где оформляют прибывших репатриантов, он получил удостоверение нового репатрианта и удостоверение личности.

Впрочем, как пишет KP.RU, бизнесмену была предоставлена VIP-услуга - возможность ускоренного оформления гражданства. Об этом изданию сообщили в Министерстве иммиграции и абсорбации Израиля.

Ранее сообщалось, что у Романа Абрамовича возникли трудности с продлением британской визы. В вязи с этим, прогнозируют СМИ, он может иммигрировать в Израиль, поскольку в силу еврейского происхождения имеет право на гражданство в этой стране. Кроме того, в Израиле у бизнесмена есть коммерческая недвижимость. Также он занимается благотворительностью.