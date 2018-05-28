США аннулировали визу ООН главе международного комитета Совфеда

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев решением властей США лишен визы ООН после того, как его имя было внесено в "черные списки", сообщает РИА Новости.

"После внесения в начале апреля моего имени в санкционные списки США в течение двух недель аннулировали мою годовую визу ООН, что не позволило мне принять участие в заседании Генассамблеи организации в конце мая", - сказал Косачев на заседании комитета в понедельник, добавив, что обращение к американским властям по этому вопросу, видимо, не дало результата.

Слова сенатора подтвердил глава департамента Северной Америки МИД РФ Георгий Борисенко. "Никакого ответа с американской стороны (на дополнительное обращение) не последовало", - сказал он.

