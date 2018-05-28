США и КНДР ведут переговоры о деталях саммита

Новости

Минпрос: Более 10 процентов школьников учатся во вторую смену 14:56
Путин назначил мэра Якутска врио главы Якутии 14:52
В Лондоне впервые показали редкий римский саркофаг 14:49
МИД РФ сообщил о встрече Лаврова с президентом Беларуси 14:45
На экс-мэра Арзамаса завели уголовное дело 14:36
Стартовало производство нового внедорожника Suzuki Jimny 14:26
В Якутске избили блогершу с самыми большими бровями 14:25
Новгородскому музею вернут похищенные во время войны старинные книги 14:23
В Донецке сообщили о ликвидации диверсионных групп ВСУ 14:22
Под Волгоградом подросток упал с высоты, убегая из дома по простыням 14:18
Романа Курцына наградили за роль в фильме "Крым" 14:16
США аннулировали визу ООН главе международного комитета Совфеда 14:15
Сергей Цыб стал первым замминистра промышленности и торговли 14:13
В Москве обсудят будущее пенсионной системы 14:13
В Ростовской области пробки парализовали движение на трассе М-4 "Дон" 14:08
В Египте у храма богини Хатхор найдены неизвестные надписи 14:08
Леонид Горнин стал первым замминистра финансов 14:04
Президент Италии назначил на должность премьера Карло Коттарелли 14:04
В Саратове лошадь на ипподроме травмировала студентку 13:55
Под Красноярском ребенок погиб от удара током 13:47
Известный виолончелист сыграл Queen на судне посреди Онежского озера 13:47
В Заполярье чиновники впервые написали краеведческий диктант 13:45
ФСБ Крыма оценила риск проникновения диверсантов на полуостров 13:42
Дэдпул побил в российском прокате Хана Соло и Сергея Лукьяненко 13:42
Бразильцы получат рекордные премиальные в случае победы на ЧМ-2018 13:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как съездить в отпуск на деньги своего работодателя
Как съездить в отпуск на деньги своего работодателя
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 мая по 3 июня
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 мая по 3 июня
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
28.05.2018 14:54
Рубрика: В мире

США и КНДР ведут переговоры о деталях саммита

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)
США и КНДР развили бурную деятельность, согласовывая детали предстоящей встречи Дональда Трапа и Ким Чен Ына в Сингапуре. Обсуждение ведут сразу несколько делегаций, который встречаются в различных городах. Одновременно появились слухи, что саммит может в какое-то время получить трехсторонний характер и к нему присоединится южнокорейский президент Мун Чжэ Ин.

В настоящий момент Соединенные Штаты и Северная Корея напоминают влюбленных, которые после почти что случившегося окончательного расставания вдруг вновь решили сойтись и теперь наверстывают упущенное общение. Если еще несколько дней назад СМИ пестрели объяснениями в стиле: "Причины, почему Трамп отказался встречаться с Кимом", то теперь все наоборот - обе стороны демонстрируют бешеную работоспособность, договариваясь о саммите.

Трамп заявил о "блестящем потенциале" КНДР

Как стало известно, в настоящий момент переговоры по организации встречи лидеров ведутся или пройдут в ближайшее время как минимум в двух местах: на межкорейской границе в Пханмунчжоме и собственно в Сингапуре.  

Как сообщили американские СМИ, в воскресенье 27 мая в северокорейской части местечка Пханмунчжом, расположенного на границе Юга и Севера Кореи, прошла встреча делегаций США и КНДР. Американцев представлял посол США на Филиппинах Сон Ким, который до недавнего времени плотно занимался корейской проблематикой, а от КНДР была замглавы МИД КНДР Чхве Сон Хи. По информации японского информагентства "Киодо Цусин", США подняли вопрос о вывозе из КНДР всех ядерных боеголовок и полном сворачивании ядерной программы.

В характерном для себя стиле "твиттерной дипломатии" Трамп подтвердил факт переговоров, заявив, что "для подготовки моей встречи с Ким Чен Ыном делегация США прибыла в Северную Корею".

Переговоры в Пханмунчжоме продолжатся во вторник 29 мая в Сингапуре. Там официальные лица двух стран будут согласовывать как политические, так и технические вопросы: место проведения, длительность, протокольные детали, общение со СМИ, охрану и много другое. Интересно, что Трамп, которые еще совсем недавно "рвал и метал", обвиняя Кима в срыве саммита, теперь заявил, что "очень доволен тем, как идет подготовка", а Стране чучхе пообещал "превращение в великую экономическую державу" в случае отказа от ядерного оружия на условиях США.

Названа возможная дата трехстороннего саммита США и двух Корей

Ажиотаж вокруг саммита спровоцировал неожиданные слухи о том, что Ким Чен Ын уже прибыл в Сингапур и спокойно в одиночку разгуливает по набережной "Города льва". Оказалось, что слухи отчасти верны. Действительно, человек очень похожий на Кима, в характерном френче и даже с соответствующим значком на пиджаке, был замечен в Сингапуре и заснят журналистами. Однако это оказался уже ставший известным двойник Ким Чен Ына - австралиец китайского происхождения, который называет себя Howard X. Он с удовольствием пообщался с журналистами и призвал настоящих лидеров США и КНДР как можно скорее начать личное общение.

Однако на этом интрига вокруг саммита не закончилась. Вполне может быть, что он в конце концов превратится в трехсторонний, так как к нему планирует на одном из этапов присоединиться еще и южнокорейский президент Мун Чжэ Ин. Мун играет роль посредника между Кимом и Трампом, уже успев за последнюю неделю посетить как США, так и КНДР, проведя встречи с обеими лидерами, уговаривая их не отказываться от встречи. В администрации президента Республики Корея отказываются официально комментировать эту информацию, но анонимные источники подтверждают: если Трамп и Ким не будут против, то Мун Чжэ Ин тоже вылетит в Сингапур, что позволит организовать общение на высшем уровне в трехстороннем формате. Если все хорошо пойдет, то это предоставит возможность тут же заявить об официальном окончании Корейской войны.

Главное сегодня

Путин назначил мэра Якутска врио главы Якутии
Путин в видеообращении поздравил российских пограничников
Канцлер Австрии заявил о ненадежности США
Пушков раскрыл интригу предстоящей встречи Трампа и Ким Чен Ына
В ФСБ заявили о рисках проникновения в Крым украинских диверсантов