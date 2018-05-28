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28.05.2018 01:31
Рубрика: В мире

Стали известны участники второго тура выборов президента Колумбии

Во второй тур выборов президента Колумбии, который намечен на 17 июня, прошли правый кандидат Иван Дуке и левый Густаво Петро. Об этом информирует РИА Новости.

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По данным национального избирательного совета республики, ни один из участников первого тура не смог одержать победу. После подсчета 94,42 процента бюллетеней Дуке получает 39,15 процента голосов избирателей, Петро - 25,08 процента. На третьем месте идет Серхио Фахардо (23,8 процента).

Дуке представляет партию "Демократический центр", лидер которой бывший президент Альваро Урибе является противником достигнутых мирных соглашений с повстанцами. Победа правого кандидата может поставить под вопрос продолжение переговоров.

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