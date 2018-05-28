Стали известны участники второго тура выборов президента Колумбии

Во второй тур выборов президента Колумбии, который намечен на 17 июня, прошли правый кандидат Иван Дуке и левый Густаво Петро. Об этом информирует РИА Новости.

По данным национального избирательного совета республики, ни один из участников первого тура не смог одержать победу. После подсчета 94,42 процента бюллетеней Дуке получает 39,15 процента голосов избирателей, Петро - 25,08 процента. На третьем месте идет Серхио Фахардо (23,8 процента).

Дуке представляет партию "Демократический центр", лидер которой бывший президент Альваро Урибе является противником достигнутых мирных соглашений с повстанцами. Победа правого кандидата может поставить под вопрос продолжение переговоров.