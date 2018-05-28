Студенческая сборная РФ по баскетболу выиграла престижный турнир

В Москве завершился Международный студенческий баскетбольный кубок - престижный турнир, организованный Ассоциацией студенческого баскетбола (АСБ), с участием 13 сильнейших студенческих команд из 12 государств. Наша команда была представлена двумя сборными - Россия-1, которую возглавлял известный специалист Борис Соколовский (в 2011 году он привел женскую национальную команду к победе на чемпионате Европы), а также Россия-2 под руководством Андрея Павленко.

Отметим, что российские игроки представляли сразу шесть баскетбольных лиг - Единую Лигу ВТБ, Единую молодежную Лигу ВТБ, Суперлигу-1, Суперлигу-2, АСБ и NCAA. Соперники у наших парней были как на подбор - белорусы, сербы, израильтяне… Последних, кстати, тренировал сам Пини Гершон - тот самый, что выигрывал с тель-авивским "Маккаби" три чемпионских титула Евролиги.

Впрочем, на этот раз подопечные Гершона на пьедестал не попали. В финал Кубка вышли Россия-1 и Белоруссия, основу которой составили игроки главной и фарм-команды "Цмоки-Минск", многолетнего чемпиона страны и участника Единой лиги. Решающий матч получился на загляденье, держа в напряжении многочисленных зрителей и почетных гостей вплоть до последних секунд. В итоге, к радости российских болельщиков, фортуна была на стороне россиян - 72:66!

А вот вторая российская сборная остановилась в шаге от бронзовых медалей. В матче за 3-е место она в упорной борьбе уступила студентам из Сербии - 81:85. По итогам Международного студенческого баскетбольного кубка были определены обладатели индивидуальных наград: лучшим разыгрывающим стал Даниил Аксенов (Россия-2), атакующим защитником - Страхиньа Стоячич (Сербия), легким форвардом - Евгений Белянков (Белоруссия), тяжелым форвардом - Антон Рочняк (Украина), центровым - Александр Джева (Польша). Что касается звания "Самого ценного игрока" (MVP), то его по праву удостоился Игорь Вольхин (Россия-1).

- Это моя первая награда MVP. Что могу сказать по этому поводу? Надо дальше работать! - отметил Вольхин. - Самое приятное, что я получил этот приз из рук олимпийского чемпиона Ивана Едешко. Ну и, конечно, здорово, что нам удалось выиграть Кубок. Защита и помощь "скамейки", которая придала дополнительных сил команде, помогли нам переломить ход финального матча.

Любопытным представляется и мнение президента Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрея Кириленко, который наряду со многими легендами мирового баскетбола стал почетным гостем турнира:

- Я всегда был сторонником проведения различных международных турниров, потому что они дают уникальный опыт для команд. Играя против иностранных сборных, ты получаешь то, что не можешь получить внутри своей страны. Разные страны - разные стили. Больше таких турниров - больше возможностей для развития российских игроков и команд. Международный студенческий баскетбольный кубок - отличная идея! Тем более что мы можем варьировать составы, давать как можно больше практики российским ребятам, строить команду с прицелом на будущее, чтобы она имела возможность сыграться... Для нас важно, чтобы рос уровень баскетбола в стране. Чем будет больше опыта и практики у российских игроков, тем лучше.

Также важно отметить, что согласно договору между РФБ и АСБ нашу страну на Универсиаде теперь представляют игроки-студенты, выступающие в чемпионате Ассоциации. Таким образом, турнир в Москве стал для нашей студенческой сборной одним из этапов подготовки к Универсиаде 2019 года.