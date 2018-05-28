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28.05.2018 08:35
Рубрика: В мире

Трамп заявил о "блестящем потенциале" КНДР

Текст: Александр Ленин

Президент США Дональд Трамп заявил о "блестящем потенциале" КНДР, которая, по словам хозяина Белого дома, в один прекрасный день станет "великой экономической и финансовой страной". Об этом глава американского государства написал в своем микроблоге Twitter.

Фото: REUTERS
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"Ким Чен Ын согласен со мной. Это произойдет!" - добавил Трамп. Президент США проинформировал своих подписчиков о том, что в Северную Корею прибыла группа американских дипломатов для подготовки встречи Трампа с Ким Чен Ыном и обсуждения деталей предстоящего саммита на высшем уровне. По некоторым данным, возглавляет делегацию бывший спецпредставитель Госдепартамента по КНДР Сон Ким.

Напомним, что в настоящее время продолжается работа по организации переговоров между лидерами США и КНДР. Ожидается, что они пройдут в Сингапуре. Изначально событие планировалось на 12 июня, однако 24 мая Трамп неожиданно объявил о своем отказе встречаться с Ким Чен Ыном из-за "враждебных" высказываний руководителя КНДР.

Впрочем, спустя некоторое время американский президент смягчил свою риторику и выразил надежду на скорое проведение саммита в Сингапуре. Примечательно, что компанию Трампу и Ким Чен Ыну за столом переговоров может составить президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. В настоящее время такой вариант проведения изучается.

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