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28.05.2018 06:11
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Ученые рассказали, как защититься от рака

Текст: Оксана Грибанова

Специалисты Всемирного фонда исследований рака и Американского института онкологии, основываясь на провоцирующих рак доказанных факторах риска, рассказали, как снизить вероятность развития злокачественных опухолей, которые в 40% случаев можно предотвратить.

Фото: depositphotos.com
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Одно из главных правил - контроль за массой тела. Если десять лет назад было доказано, что ожирение является причиной семи видов рака, то сегодня ученые заявляют уже о 12 типах онкологии, связанных с избыточным весом. Речь о раке предстательной и молочной желез, желудка, печени, полости рта и глотки, кишечника, желчного пузыря, почек, пищевода, поджелудочной железы и матки.

Чтобы поддерживать нормальный вес, специалисты рекомендуют больше ходить и меньше сидеть. По подсчетам ученых, 150 минут умеренной физической активности в неделю (или 75 минут более интенсивных нагрузок) достаточно, чтобы держать себя в форме. Кстати, доказано, что именно умеренная (не изнуряющая) физическая активность защищает от рака толстой кишки.

В плане питания ученые посоветовали максимально ограничить употребление фаст-фуда, обработанных продуктов с высоким содержанием жира, крахмалов или сахаров, отказаться от табака, алкоголя и пищевых добавок.

Чтобы получать все необходимые витамины и микроэлементы, необходимо соблюдать диету со значительным содержанием овощей, фруктов, цельнозерновых и бобовых продуктов.

- Эти рекомендации взяты из нашего последнего экспертного отчета и из выводов независимой группы экспертов. Все вышеперечисленное действительно может оказать огромное влияние на снижение рисков развития рака и других неинфекционные заболеваний, - заключил профессор Мартин Уайзман.

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