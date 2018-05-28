Гол лидера мадридского "Реала" Криштиану Роналду в ворота "Ювентуса" в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов ударом "ножницами" признан самым красивым в турнире в сезоне 2017/18. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Второе место в этом списке занял еще один игрок "Реала" - Гарет Бэйл с его голом в финале против "Ливерпуля". Как и Роналду, валлиец тоже забил ударом через себя. Замкнул тройку лидеров по итогам голосования гол форварда "Ювентуса" Гонсало Игуаина в ворота лондонского "Тоттенхэма" в первой встрече 1/8 финала.

Напомним, что Роналду в шестой раз подряд стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов. В завершившемся розыгрыше турнира португалец забил 15 мячей в 13 играх. При этом в финале Криштиану отличиться не удалось.