Украина может остаться без финансовой поддержки со стороны Международного валютного фонда (МВФ), если Верховная рада в течение месяца не примет во втором чтении закон о создании Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) в предлагаемой западными кураторами редакции.

Позиция МВФ заявлена как принципиальная, то есть не предполагающая торга, но и в Киеве немало тех, кто готов объявить суверенный дефолт, лишь бы за коррупционные деяния их судили "свои", украинские судьи. "МВФ послал нас. Они сказали: или мы принимаем их вариант, или никак. Больше они ничего не хотят обсуждать", - цитирует украинское сетевое издание "Апостроф" высказывание неназываемого украинского политика, участвующего в переговорах с представителями МВФ. Эти слова издание датирует минувшим четвергом, когда стороны прекратили все контакты, а МВФ выдвинул президенту Порошенко - главному противнику создания ВАКС в предлагаемой "партнерами" архитектуре - фактический ультиматум.

Позиция МВФ по суду заявлена как принципиальная, то есть не предполагающая торга

Антикоррупционный суд стал камнем преткновения в отношениях Киева и коллективного Запада еще в 2016 году, когда необходимость его создания стала пунктом судебной реформы, которую Порошенко проводил в своих интересах. Глава Украины старательно не вспоминал о данном Брюсселю и Вашингтону обещании создать ВАКС до июля 2017 года.

Затем появился президентский законопроект об антикоррупционном суде, который был одобрен Верховной радой в первом чтении в марте, но тут же раскритикован "донорами" страны - МВФ, Всемирным банком и представительством ЕС. Они заподозрили украинское руководство в намерении подчинить себе еще не созданный ВАКС наравне с остальными судами, тогда как по задумке "партнеров" суд должен быть инструментом их прямого влияния на украинскую верхушку. Вслед за этим украинские депутаты и эксперты завели речь о возможном суверенном дефолте, которым можно "шантажировать" МВФ.

Действительно, без двух миллиардов долларов, которые МВФ может, но пока не хочет перечислять Киеву до конца года, удержать стабильную гривну правительству и Нацбанку в предвыборный год будет почти невозможно. Примечательно, что помимо создания ВАКС, вторым обязательным требованием МВФ является очередное - до 70 процентов-- повышение стоимости газа для населения. На него украинское руководство пошло с легкостью - удорожание услуг ЖКХ уже анонсировано правительством с октября. Однако коррупционные расследования под контролем Запада, очевидно, пугают Порошенко больше, чем массовое недовольство населения неподъемными коммунальными платежами.