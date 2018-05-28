В Донецке сообщили о ликвидации диверсионных групп ВСУ

За прошедшую неделю в ДНР обезвредили три группы диверсантов ВСУ, сообщил заместитель командующего оперативным командованием Эдуард Басурин.

По его словам, в воскресенье группа диверсантов предприняла неудачную попытку сблизиться с позициями ДНР, но попала на минное поле и раскрыла себя, а затем открыла хаотичную стрельбу. В результате ответного огня двое диверсантов были ликвидированы, еще двое ранены.

Басурин отметил, что активность украинских военных объясняется стремлением найти уязвимые места в обороне ДНР. "Однако, в конечном итоге, нашими подразделениями были уничтожены две группы, третья понесла существенные потери", - подчеркнул он.

Между тем обстановка в ДНР продолжает оставаться напряженной. Силовики активизировали обстрелы Горловки и Донецка из орудий и минометов, запрещенных Минскими соглашениями.

