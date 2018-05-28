В Гидрометцентре рассказали о мокром снеге в начале лета

Скандинавские антициклоны с северным, северо-восточным и западным ветрами будут определять погоду всю следующую неделю в столичном регионе.

Как рассказала "Российской газете" главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова, антициклоны гарантируют малооблачную погоду, без осадков. Ночи будут достаточно комфортными для конца мая: в Москве - 5-10, по области - 6-11 тепла. Днем в понедельник ожидается около 20, во вторник - 20-25 градусов тепла.

Среда может стать самым теплым днем недели: ожидается, что воздух прогреется до 27-29 градусов. А вот к пятнице, началу календарного лета, теплая погода мая может смениться небольшим понижением температуры. Но все равно будет не меньше 20 тепла.

На западе Северо-Западного округа - в Карелии, Мурманской, Архангельской областях - пока еще сохраняется антициклональный характер погоды. То есть солнечно, без осадков. Ночи прохладные - 3-8 градусов, днем - от 21 до 26 градусов. В Ленинградской области ночью 5-10 градусов, зато днем в понедельник - 20-25 выше нуля. А во вторник - 22-27 градусов.

На северо-востоке Северо-Западного округа - в Ямале-Ненецком автономном округе, Коми - погода резко отличается: будет идти дождь, ночью местами с мокрым снегом. Их принесет арктический циклон.

На европейской России тоже солнечное начало недели, преимущественно без осадков при повышенном атмосферном давлении. Ночью - 4-11 градусов, днем - 18-20 тепла.

В Поволжье - Новгородской, Кировской областях, Пермском крае - циклон распространяет холодные воздушные массы с севера, поэтому погода будет холоднее нормы. По ночам в начале недели ожидается 1-6 тепла, днем - не выше 19. В центре и на юге Приволжского округа теплее - в Самарской, Саратовской областях днем воздух будет прогреваться до 18-20 градусов.

Тепло и на юге: Волгоградской, Ростовской областях, в Краснодарском крае. Днем - 23-25 градусов и без осадков. На Черноморском побережье - также не выше 25 и кратковременные дожди.

На Урале начало недели ожидается прохладным. В Свердловской области, на юге Тюменской области, в Курганской, Челябинской областях кратковременные дожди и днем не выше 9-14 градусов, что ниже нормы для конца мая. В юго-западной Сибири - в Омской, Новосибирской областях, в Республике Алтай - тоже прохладно. Погода неустойчивая, с дождями и прохладными ночами. Ночью - 3-8 тепла, днем - 14-19. На юге Восточной Сибири - Тыве, Иркутской области и Забайкальском крае - более тепло: ночью 5-10 градусов, а днем воздух будет прогреваться до 22-27 градусов. Но возможны грозы.

На юге Дальнего Востока будут идти кратковременные дожди, максимальная температура - до 23-28 градусов.