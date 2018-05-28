В Госдуме предложили включить в школьные комиссии сотрудников СК

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предлагает включить сотрудников Следственного комитета в состав комиссий, проверяющих здания школ. Такое письмо законодатель отправил руководителю СКР Александру Бастрыкину.

По словам самого депутата, перед началом очередного учебного года спецкомиссии, в состав которых входят представители различных ведомств, проверяют здания школ - как отремонтировали или перестроили, а если школа новая, все равно проверят. Вот на эти заключения комиссий и смотрят родители, доверяя школе детей.

Депутат подчеркнул - иногда после подобных проверок происходят обрушения школ, во время которых гибнут люди. И чтобы это исключить, законодатель хочет "укомплектовать комиссии проверяющих сотрудниками СК и взять на контроль результаты этих проверок, проверяя за проверяющими".

В самом Следственном комитете РФ очень удивились такому предложению депутата. Корреспонденту "РГ" в следственном ведомстве объяснили, что специалистов, которые могли бы проверить качество работы проверяющих, ремонт или строительство школьных зданий, у них в штате попросту нет. Правда, если случается какое-нибудь несчастье, связанное с некачественными работами в школьном здании и возбуждается уголовное дело, то именно в рамках этого уголовного дела и проводятся следующие мероприятия.

Следователи обращаются в те организации, где работают такие специалисты, и обращаются к ним с просьбой о помощи. Они, эти специалисты, и должны дать заключение, насколько качественно проведены работы в школе и насколько здание безопасно для нахождения там детей.

Все выводы следователи сделают, основываясь на заключениях экспертов.