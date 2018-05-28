В Гродно открыли скульптурную композицию героям фильма "Белые Росы"

На западе Беларуси в городе Гродно, известному многим по культовому советскому фильму "Белые Росы" появилась новая достопримечательность. Спустя 35 лет в микрорайоне "Девятовка", где снимали знаменитую кинокомедию, появилась деревянная скульптурная композиция, в которой увековечили героев знаменитой комедии: Федора Филимоновича Ходаса, его соседа Тимофея и верного пса по кличке Валет.

Антураж и декорации вокруг скульптуры соответствующие. Поблизости от композиции находится муляж засветившегося в фильме колодца. Его поставили еще несколько лет назад. Рядом даже оставили колоду, на которой Федос угрожал топором Киселю. Кроме того, еще в 2017 году городские власти отметили место, где снимался фильм, небольшой иллюстрированной памятной табличкой. Площадка, по которой "идут" деревянные герои киноленты, давно поросла высокой травой. И это, переговариваются между собой гродненцы, также своеобразный символ отселенной деревни, которую еще не успели снести. А за спинами Федоса и Тимофея, как последний штрих, располагается огромная стройплощадка с уже возведенными "коробками" будущих многоэтажек.

Гродненская "Девятовка", к слову, микрорайоном города стала только в 2009 году. Частные дома начали исчезать спустя четыре года - в 2013. Последний добротный деревенский дом из белого кирпича (он располагался аккурат за колодцем) начали сносить совсем недавно. Площадку планируют расчистить под строительство жилого комплекса, который должен появиться в следующем году.