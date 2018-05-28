В Киеве националисты разгромили рынок кавказцев

В украинской столице националисты разгромили рынок кавказцев. Информацию об этом передают местные СМИ.

Примечательно, что среди пострадавших оказались только трое полицейских. Во время беспорядков стражи порядка были вынуждены применить слезоточивый газ и задержать несколько десятков нарушителей. Между тем правоохранители уже стали отпускать некоторых участников инцидента.

Возможным поводом для беспорядков назван произошедший ранее инцидент с пенсионером, полковником в отставке. Сообщается, что 26 мая Семен Санников пострадал от рук выходцев с Кавказа на рынке у метро Лесная в Киеве. Как отметила в своем Facebook дочь пострадавшего Елена Стойко, это произошло при попытке пенсионера заступиться за женщину. По ее словам, мужчине на глазах у охраны сломали нос и нанесли ушибы.

Позже Стойко добавила, что сейчас ее отец в целом чувствует себя нормально.

"Папа чувствует себя нормально. Высокое давление, сломанный нос и гематому лечит", - отметила она. На данный момент за ним ухаживает супруга, которая раньше работала санитаркой, заявил в свою очередь в своем аккаунте в Facebook сын бывшего военного Александр Санников, изложив еще некоторые подробности состояния отца.

"Мой отец был вывезен мной в тихое спокойное место, где он может получить покой. Сегодня он под опекой моей матери", - рассказал он.

Дети бывшего офицера также раскритиковали действия местных медиков. "После того, как я забрал отца из райотдела полиции на Лесном массиве, мы поехали в Центральный военный госпиталь Украины. Нас запустили по "скорой". Сделали снимки сломанного носа, чем подтвердили факт перелома. Но врач ЛОР отца не осматривал, сказали - спит дома, приходите после праздников, во вторник, - написал Александр Санников. - Удалось сделать КТ, побегали по улице за единственным врачом-невропатологом, который все время извинялся, что занят, и после 24:00 нас все же принял. Вот и все медобслуживание полковника в отставке, получившего травму".

В соцсетях при этом разгорелись споры вокруг произошедшего. Многие утверждают, что зачинщиками погрома в первую очередь двигали националистические мотивы, а не благородное желание заступиться за пенсионера. Случись то же самое, но без участия выходцев с Кавказа, инцидент мог остаться вообще без внимания, считают они.