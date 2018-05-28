Новости

Бразильцы получат рекордные премиальные в случае победы на ЧМ-2018 13:27
Вячеслав Бутусов выпустил клип ко Дню рождения Петербурга 13:27
Выборы главы Якутии пройдут в сентябре 13:21
Макрон наградил нелегала из Мали за спасение ребенка 13:14
Генетики установили происхождение правителей инков 13:13
Во Внуково сел самолет из Магнитогорска с неисправным шасси 13:09
Сергей Цыб назначен первым замминистра промышленности и торговли 13:05
Cadillac CT6: Приживется ли в России американский седан 13:02
Лев Данилкин выступит на фестивале "Красная площадь" 13:01
Новую бесшумную снайперскую винтовку впервые покажут на "Армии-2018" 13:01
Губернатор Подмосковья заявил, что будет баллотироваться на второй срок 13:00
В Кремле рассказали об ответе на экспансию НАТО 12:58
Премьер назначил Леонида Горнина первым замминистра финансов РФ 12:57
Путин может встретиться с представителями ОАЭ 12:56
Режиссер "Убойной силы" и "Улиц разбитых фонарей" снимет кино о Цое 12:50
Главу петербургского комитета по туризму отправили в отставку 12:49
Глава Якутии сообщил о своей отставке 12:46
Роструд напомнил о шестидневной рабочей неделе в июне 12:29
Видео: На трассе Тюмень - Омск фура въехала в пять легковушек 12:18
На ЧМ-2018 болельщиков команд-соперников разделят в аэропортах 12:16
В Киеве националисты разгромили рынок кавказцев 12:16
Приморский таксист перепутал педали и протаранил магазин 12:13
ЕС на год продлил санкции в отношении Сирии 12:09
В ЛНР сообщили, что ВСУ обстреляли поселок Донецкий 12:07
Фигуристке Алине Загитовой подарили квартиру в Ижевске 12:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как съездить в отпуск на деньги своего работодателя
Как съездить в отпуск на деньги своего работодателя
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 мая по 3 июня
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 мая по 3 июня
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
28.05.2018 12:16
Рубрика: В мире

В Киеве националисты разгромили рынок кавказцев

Текст: Александр Ленин

В украинской столице националисты разгромили рынок кавказцев. Информацию об этом передают местные СМИ.

Примечательно, что среди пострадавших оказались только трое полицейских. Во время беспорядков стражи порядка были вынуждены применить слезоточивый газ и задержать несколько десятков нарушителей. Между тем правоохранители уже стали отпускать некоторых участников инцидента.

Появилось видео нападения украинских хулиганов на фанатов "Ливерпуля"

Возможным поводом для беспорядков назван произошедший ранее инцидент с пенсионером, полковником в отставке. Сообщается, что 26 мая Семен Санников пострадал от рук выходцев с Кавказа на рынке у метро Лесная в Киеве. Как отметила в своем Facebook дочь пострадавшего Елена Стойко, это произошло при попытке пенсионера заступиться за женщину. По ее словам, мужчине на глазах у охраны сломали нос и нанесли ушибы.

Позже Стойко добавила, что сейчас ее отец в целом чувствует себя нормально.

"Папа чувствует себя нормально. Высокое давление, сломанный нос и гематому лечит", - отметила она. На данный момент за ним ухаживает супруга, которая раньше работала санитаркой, заявил в свою очередь в своем аккаунте в Facebook сын бывшего военного Александр Санников, изложив еще некоторые подробности состояния отца.

СМИ: Украинского депутата в Черкассах убил бывший охранник

"Мой отец был вывезен мной в тихое спокойное место, где он может получить покой. Сегодня он под опекой моей матери", - рассказал он.

Дети бывшего офицера также раскритиковали действия местных медиков. "После того, как я забрал отца из райотдела полиции на Лесном массиве, мы поехали в Центральный военный госпиталь Украины. Нас запустили по "скорой". Сделали снимки сломанного носа, чем подтвердили факт перелома. Но врач ЛОР отца не осматривал, сказали - спит дома, приходите после праздников, во вторник, - написал Александр Санников. - Удалось сделать КТ, побегали по улице за единственным врачом-невропатологом, который все время извинялся, что занят, и после 24:00 нас все же принял. Вот и все медобслуживание полковника в отставке, получившего травму".

В соцсетях при этом разгорелись споры вокруг произошедшего. Многие утверждают, что зачинщиками погрома в первую очередь двигали националистические мотивы, а не благородное желание заступиться за пенсионера. Случись то же самое, но без участия выходцев с Кавказа, инцидент мог остаться вообще без внимания, считают они.

Главное сегодня

Выборы главы Якутии пройдут в сентябре
Путин в видеообращении поздравил российских пограничников
Канцлер Австрии заявил о ненадежности США
Пушков раскрыл интригу предстоящей встречи Трампа и Ким Чен Ына
В ФСБ заявили о рисках проникновения в Крым украинских диверсантов