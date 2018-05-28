В Кремле успокоили инвесторов

В Кремле развеяли опасения инвесторов о законе о наказаниях за исполнение санкций.

"Вопрос будет решен таким образом, чтобы исключить опасения компаний, которые присутствуют на нашем рынке, инвесторов, которые интересуются нашей экономикой", - пояснил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "А как технологически это будет сделано - это будет разъяснено позже", - добавил он.

"Безусловно, этот законопроект не должен вводить каких-то излишних ограничителей или раздражителей для инвестиционного климата - это очевидно", - подчеркнул представитель Кремля.