В Мэриленде недавно оправившийся от наводнения город вновь затопило

В США из-за сильных дождей затопило город Элликот (штат Мэриленд). Этот населенный пункт, в котором проживают около 70 тысяч человек, только недавно оправился от наводнения.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, по улицам города несутся мощные потоки грязной воды, доходя до середины первых этажей и выше. Метеорологи назвают ситуацию "крайне опасной и потенциально катастрофической".

"Вы должны перебраться на возвышенности немедленно и оставаться подальше от всех мест, куда направляется вода", - рекомендует Национальная метеорологическая служба США.

Затопленную улицу Мэйн Стрит недавно восстановили после сильного наводнения 2016 года. Тогда стихия привела к гибели двух человек и нанесла серьезный ущерб инфраструктуре города.