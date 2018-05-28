В Минздраве рассказали о снижении младенческой смертности

Младенческая смертность в России за 2015 год снизилась на 12,2%, сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова на съезде партии "Единая Россия".

Если в 2014 году средняя смертность составляла 7,4 младенца на тысячу родившихся живыми, то в 2015 году этот показатель снизился до 6,5. При этом половина регионов России имеют меньшую младенческую смертность на уровне лучших международных стандартов, подчеркнула министр.

О снижении общей смертности в России ранее сообщала вице-премьер Ольга Голодец. По ее словам, по итогам 2015 года смертность в стране сократилась на 2200 человек.