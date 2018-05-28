29 мая начинаются третьи "Примаковские чтения". В Россию приедут известные зарубежные эксперты, авторитетные политики - бывшие руководители государств, выступят российские ученые, представители власти и бизнеса.

Этот форум уже стал признанной международной экспертной площадкой, на которой обсуждают наиболее значимые и острые глобальные проблемы политики и экономики.

Причем обсуждают в Москве, несмотря на то, что далеко не всех зарубежных участников таких встреч можно назвать пророссийски настроенными. Вместе с тем взгляды и позиции таких участников отнюдь не побуждают их отказываться от работы в чтениях, бойкотировать мероприятие либо по собственным убеждениям, либо с оглядкой на общественное мнение своих стран. Это свидетельствует, насколько высока и безукоризненна репутация этой регулярной встречи мировых политических мыслителей и насколько значим и неколебим авторитет Евгения Примакова, чье имя как своего рода гарант объективности, непредвзятости, неангажированности, профессионализма и компетентности носит форум.

Сквозной темой всех чтений является первый после окончания "холодной войны" действительно фундаментальный кризис в отношениях между Западом и нашей страной, с одной стороны, и между Западом и остальным миром - с другой. Предстоящие чтения посвящены рискам, порождаемым усиливающейся международной нестабильностью.

Действительно, за минувший год в мире многое изменилось. Впору говорить не об общих параметрах нарастающей напряженности, а непосредственно о реальных угрозах. Резко накалилась обстановка в Сирии. Новый виток силового противостояния в Донбассе. Готовы снова вспыхнуть и застаревшие конфликты на постсоветском пространстве. Европа продолжает следовать в фарватере атлантической политики и не только поддерживать, но и усиливать антироссийские санкции. Все это будут обсуждать - теперь уже с использованием тревожного слова "риски".

Год назад участники форума задавались вопросом: сохраняется ли между Россией и США "потенциальное партнерство" или же настало время говорить об "ограниченной конфронтации"? Само допущение ее сделало обоснованным обсуждение еще одного кричащего вопроса глобальной безопасности: почему мир так и не объединился против международного терроризма?

На третьих чтениях те же два вопроса, что и год назад, станут обсуждаться в еще более жестких и критических формулировках. О сегодняшнем противостоянии между США и Россией будет говориться уже не как об "ограниченной конфронтации", а как о "новой биполярности" (правда, пока тоже под знаком вопроса). Фактически допускается возможность экспертного признания , что мир оказался отброшенным на три десятилетия назад - в эпоху "холодной войны". Новое звучание получит и прошлогоднее "недоумение" по поводу отсутствия единства в борьбе с международным терроризмом - участники форума рассмотрят обстановку на Ближнем Востоке .

Такая аналогия неизбежно подводит к выводу об инструментальном и управляемом характере международного терроризма, который на практике оказывается всего лишь ноу-хау в гибридных войнах XXI века.

Год назад невозможно было даже представить, что спустя более полувека после Карибского кризиса кто-то станет мыслить чуть ли не теми же самыми категориями, что и в эпоху того, к счастью, так и не состоявшегося конфликта. Поэтому очень своевременной и актуальной может оказаться запланированная на третьих чтениях сессия, в название которой вынесен вопрос о принципиальной возможности существования эффективной системы контроля над вооружениями в настоящее время и в будущем.

Европа все чаще позволяет себе проявлять самость и сопротивляться американскому диктату

Нельзя не отметить этого по-примаковски упрямого и настойчивого намерения организаторов третьих чтений искать конструктивные решения в, казалось бы, абсолютно тупиковых ситуациях, в данном случае - обсуждать без ограничений и с разных подходов стремительно ухудшающуюся мировую обстановку, чтобы через обмен мнениями и даже претензиями и упреками попытаться выработать взаимоприемлемые решения и избежать дальнейшего скатывания к катастрофе.

Между тем мир изо всех сил сопротивляется возвращению в эпоху биполярности. В последнее время Европа все чаще позволяет себе проявлять самость и сопротивляться диктату США. Безусловно, этот "антиамериканизм" ключевых стран Европы отнюдь не означает их разворота в сторону России, но тем не менее позволяет надеяться, что здравый смысл возобладает над догматизмом и они пересмотрят во многом навязанный им режим санкций, приносящий сплошные убытки и за почти что четыре года так и не давший ожидаемого эффекта. Об этом тоже будут говорить на форуме.

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Услышать Лаврова

На третьих "Примаковских чтениях" выступят экс-канцлер Австрии Вольфганг Шюссель, американский политолог Томас Грэм, экс-президент Польши Александр Квасьневский, директор центра Евразии и России в Джорджтаунском университете Анджела Стент, немецкие, итальянские, индийские, иранские политологи и экономисты.

Запланирован доклад российского министра иностранных дел Сергей Лаврова. И специальная сессия "Будущее экономики России", которую проведут глава Счетной палаты Алексей Кудрин и академик Александр Дынкин, президент ИМЭМО РАН.

Форум "Примаковские чтения" в рейтинге, публикуемом Пенсильванским университетом, занимает 7-е место в списке 10 лучших конференций мира. Организаторами третьих чтений выступают Национальный исследовательский институт мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова РАН, Торгово-промышленная палата РФ, Центр международной торговли и Центр внешнеполитического сотрудничества имени Е.М. Примакова.