В НАТО не смогли прийти к единому мнению по "Северному потоку-2"

В НАТО не смогли прийти к единому мнению по газопроводу "Северный поток-2", который планируется протянуть из России в Германию по дну Балтийского моря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга.

"Что касается "Северного потока - 2", то у союзников в НАТО есть разные взгляды на эту проблему. Некоторые выдвигают очень сильные аргументы против "Северного потока - 2", тогда как другие подчеркивают, что это коммерческий проект и что все решения по этому проекту должны приниматься исключительно на базе коммерческих оценок", - подчеркнул он в ходе пресс-конференции по итогам весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Польше.

При этом Столтенберг не стал уточнять, почему альянс так пристально занимается "Северным потоком-2", проектом исключительно коммерческого характера, который явно не касается всех членов блока.

"НАТО - это организация, основанная на консенсусе. Для НАТО принять решение или выразить позицию по "Северному потоку - 2" будет в целом очень сложно, мы пока не видим консенсуса по "Северному потоку - 2" среди членов альянса", - заключил генсек.

Столтенберг признался, что у НАТО нет инструментов для блокирования проекта. По его словам, все решения в этой сфере на данный момент принимаются на уровне государств и Европейского союза.

Вместе с тем генеральный секретарь пообещал, что НАТО будет в дальнейшем уделять пристальное внимание вопросам энергетической безопасности и диверсификации энергопоставок.