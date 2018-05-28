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28.05.2018 17:00
Рубрика: В мире

В НАТО не смогли прийти к единому мнению по "Северному потоку-2"

Текст: Александр Ленин

В НАТО не смогли прийти к единому мнению по газопроводу "Северный поток-2", который планируется протянуть из России в Германию по дну Балтийского моря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга.

Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin
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"Что касается "Северного потока - 2", то у союзников в НАТО есть разные взгляды на эту проблему. Некоторые выдвигают очень сильные аргументы против "Северного потока - 2", тогда как другие подчеркивают, что это коммерческий проект и что все решения по этому проекту должны приниматься исключительно на базе коммерческих оценок", - подчеркнул он в ходе пресс-конференции по итогам весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Польше.

При этом Столтенберг не стал уточнять, почему альянс так пристально занимается "Северным потоком-2", проектом исключительно коммерческого характера, который явно не касается всех членов блока.

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
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"НАТО - это организация, основанная на консенсусе. Для НАТО принять решение или выразить позицию по "Северному потоку - 2" будет в целом очень сложно, мы пока не видим консенсуса по "Северному потоку - 2" среди членов альянса", - заключил генсек.

Столтенберг признался, что у НАТО нет инструментов для блокирования проекта. По его словам, все решения в этой сфере на данный момент принимаются на уровне государств и Европейского союза.

Вместе с тем генеральный секретарь пообещал, что НАТО будет в дальнейшем уделять пристальное внимание вопросам энергетической безопасности и диверсификации энергопоставок.

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