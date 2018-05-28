Первой теннисисткой, выигравшей матч на главном турнире грунтового сезона, стала россиянка Екатерина Макарова, победившая китаянку Чжэн Сайсай со счетом 6:4, 6:1.

Макарова также заявлена на парный турнир "Ролан Гаррос-2018". Только не со своей подругой и напарницей Еленой Весниной, с которой они выиграли три "Больших шлема", Итоговый чемпионат и Олимпийские игры.

Девушки уже упустили историческую возможность возглавить парный рейтинг, снявшись с турнира в Риме из-за вирусной инфекции у Кати. А ведь там достаточно было победить всего в одном матче. Вторым шансом можно было воспользоваться в Париже. Но, видно, не судьба. Причем между теннисистками что-то произошло, о чем Веснина намекнула в интервью.

- Надеюсь, что такое решение не приведет к разрыву. Просто так сложились обстоятельства. От меня в этой ситуации мало что зависело, - рассказала Лена в эфире "Матч ТВ". - Мы ведем борьбу за попадание на итоговый турнир года. Не хотелось бы упускать эту цель.

Пока же Макарова выступит с Анной Калинской, а Веснина - с латвийкой Еленой Остапенко.

Кстати, новая напарница Весниной преподнесла первую сенсацию со знаком "минус". Прошлогодняя победительница "Ролан Гаррос" очень быстро завершила защиту титула, потерпев поражение от украинки Катерины Козловой - 5:7, 3:6. До этого такой чемпионский провал на парижских кортах случался только однажды: в 2005-м игра совсем не пошла у Анастасии Мыскиной.

Мария Шарапова, по мнению экспертов, здорово прибавила, и ей по силам даже побороться за очередной титул

Несмотря на вылет Остапенко из одиночной сетки, у женского турнира сохраняется масса интриг. Например, сможет ли первая ракетка мира румынка Симона Халеп наконец выиграть свой первый "мэйджор", или что покажет на "Большом шлеме" американка Серена Уильямс, родившая дочку. И, конечно, как сыграет на "Ролан Гаррос" Мария Шарапова.

Впервые после возвращения в тур Шарапова попала в число сеяных и в стартовом круге встречалась на корты с победительницей квалификации голландкой Рихел Хогенкамп. Матч завершился вчера уже после подписания этого номера "РГ" в печать.

Многократные чемпионки турниров серии "Большого шлема" в одиночном разряде Мартина Навратилова и Крис Эверт, делая прогнозы перед стартом French Open, выдали Марии много авансов.

- Я не пытаюсь вообразить, что Мария думает о завоевании титула, но она определенно знает, что может пройти далеко, все-таки она уже дважды побеждала на этом турнире, - приводит слова Навратиловой официальный сайт WТА. - На ее стороне поддержка болельщиков и отсутствие больших ожиданий. Она теннисистка, для которой многое значит уверенность. После Рима, где Мария дошла до полуфинала, она у нее появилась.

Эверт и вовсе назвала Марию в числе претенденток на титул.

- Прогресс Шараповой за последние 1,5 месяца очевиден. Она очень много работает и постоянно прибавляет, - отметила Эверт в интервью Reuters. - Не считая Серены, Мария самая опытная теннисистка в плане выступления на "Ролан Гаррос". Она очень сильна психологически, а это очень важно.

Между тем

Карен Хачанов пробился во второй круг Открытого чемпионата Франции, обыграв австрийца Андреаса Хайдер-Маурера со счетом 7:6 (7:0), 6:3, 6:3.

Завершили борьбу на старте Даниил Медведев и Екатерина Александрова.