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28.05.2018 20:58
Рубрика: Культура

У Вселенной нет конца

В прокате фильм "Хан Соло: Звездные войны. Истории"
Текст: Сусанна Альперина
Российская газета - Федеральный выпуск №7577 (114)
Фильм "Соло: Звездные войны. Истории" был показан во внеконкурсной программе Каннского фестиваля, и в Каннах нельзя было посмотреть вокруг, чтобы не наткнуться глазами на его персонажей. Перед крупнейшим отелем на набережной Круазет была построена кабина космического корабля "Сокол Тысячелетия", над которой красовалось название фильма. К премьере по городу разгуливал любимый поклонниками герой фильма - лохматый Чубакка. Приехали и звезды и устроили, как положено, фурор на красной дорожке. И да, это не опечатка - фильм в Каннах назывался просто "Соло: Звездные войны. Истории". Это в российском прокате - а картина появилась в кинотеатрах 24 мая - она называется "Хан Соло...", видимо, чтобы зрители сразу поняли, о ком идет речь.

Ни одному из сиквелов, приквелов, спин-оффов и проч. не удалось повторить магический успех первых "Звездных войн" Джорджа Лукаса, которые ментально привязали к себе не только свое поколение, но и несколько последующих. Среди множества фильмов этой франшизы были лучше, что казались логическим продолжением первоисточника, были хуже, которые выглядели как оскорбление. Но фильм-приквел, рассказывающий о юности главного героя - тот, что зритель имеет возможность посмотреть сейчас, - весьма и весьма достойный. Он приносит радость узнавания - это, пожалуй, главное. Чья в этом заслуга?

Фото: kinopoisk.ru
Харрисон Форд посмотрел "Хана Соло" дважды и "разбушевался"

Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. В творческих поисках во время работы над картиной продюсер Кэтлин Кеннеди сменила режиссеров и пришла к Рону Ховарду. И это было правильно. Чувствуется работа над сценарием неравнодушного знатока. Авторы сценария Джонатан Кэздан и Лоуренс Кэздан - отец и сын, что символично для "Звездных войн": преемственность поколений. Исполнителю главной роли Олдену Эренрайку наняли дополнительного педагога по актерскому мастерству. И пусть скептики говорят, что он более похож на Джека Николсона, чем на Харрисона Форда, в героя которого, напомним, он должен превратиться впоследствии, играет он хорошо. На главную роль Киры ему в партнерши взяли звезду сериала "Игра престолов" Эмилию Кларк - и тут попали в точку. В картине есть еще несколько звезд класса "А" - Вуди Харрельсон, а также Пол Беттани в роли главного злодея. Беттани на экране появляется коротко, но к роли злодеев ему не привыкать - тут он чувствует себя вольготно, как в своей космической тарелке. Харрельсон задерживается в картине подольше. И иногда кажется, что он был в нее приглашен всего лишь ради нескольких сцен. В частности - ради эпизода с ограблением поезда, который просто поражает трюками и драйвом.

По сюжету во Вселенной существует чудо-элемент коаксиум. Это топливо, и его нужно добыть. В погоне за этим "энергетическим зарядом" и проходит большая часть фильма. Если проводить аналогии с современным миром - это очень напоминает битвы между державами за нефть или газ. Но перед нами всего лишь сказка. Пытаясь вытащить коаксиум из поезда, который движется со скоростью звездолета, да еще и переворачивается на ходу, главные герои вместе с авторами демонстрируют настоящие киночудеса. Если еще учесть, что при этом в них стреляют из всевозможных летательных аппаратов разным оружием, то можно понять, что только ради этой сцены погони уже стоит смотреть кино.

Зрителей ждет открытый финал с намеком на впечатляющее продолжение

И конечно же, в этом фильме франшизы сделан акцент и на женской линии. Кроме того что добавлена частица гламура - Кира ходит в весьма стильных украшениях, а после фильма один из крупных ювелирных домов даже выпустил коллекцию, посвященную "Звездным войнам", - также можно узнать, что такое женская тайна. Впрочем, в фильме на это делается лишь интригующий намек.

Но главное - зрителей ждет открытый финал с намеком на впечатляющее продолжение. Так и должно было быть в этой картине про молодого Хана Соло.

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