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В России рухнули цены на популярный китайский смартфон

28.05.2018,  
17:26
Текст: Антон Благовещенский
Фото: Google.com Фото: Google.com
Фото: Google.com

Смартфоны китайского производства Xiaomi дешевеют на российском рынке. Так, знаменитый "эталонный" Mi A1, работающий на базе чистого Android, за полгода после старта продаж можно приобрести на 45 процентов дешевле рекомендуемой розничной цены, сообщает Hi-tech Mail.ru.

Xiaomi Mi A1 отличается тем, что в качестве операционной системы используется не фирменная оболочка MIUI (она установлена на все остальные аппараты производителя), а стандартная версия Android - такая же используется на смартфонах Google Nexus и Pixel. Это сделало аппарат популярным среди поклонников "чистого" Android.

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В настоящее время минимальная стоимость Mi A1 с 32 гигабайтами на российском рынке составляет около 10,5 тысячи рублей. Эти данные подтверждаются информацией, имеющейся в распоряжении "Яндекс.Маркета". 64-гигабайтная версия смартфона обойдется немного дороже - около 12 тысяч рублей.

За эту сумму российские пользователи могут приобрести смартфоны в основном китайского производства - Meizu M6s, Honor 8 Lite, корейский LG Q6a.

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