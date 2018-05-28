В России стартовал основной этап ЕГЭ

В понедельник по всей России начался основной этап сдачи Единых государственных экзаменов. Как сообщает пресс-служба Рособрнадзора, сегодня школьники будут сдавать географию и информатику.

Изъявили желание участвовать в ЕГЭ по информатике более 81 тысяч человек, еще 23 тысячи выпускников выбрали географию. Чтобы экзамен считался сданным, нужно набрать 40 и 37 баллов соответственно.

За ходом экзаменов во всех регионах будут наблюдать активисты и представители Рособрнадзора. Практически каждый экзаменационный пункт оборудован системой видеонаблюдения.

Напомним, основной период ЕГЭ проходит в 2018 году с 28 мая по 2 июля. В нем примут участие 730 тысяч человек, среди которых выпускники не только этого года, но и прошлых лет.