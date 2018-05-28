28 мая правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела пакет проектов, усиливающих наказание за оборот фальшивых документов.

За подделку паспорта будет грозить срок до трех лет лишения свободы. Сегодня максимальное наказание - два года. Кроме того, под статью УК будут попадать хранение и перевозка фальшивых документов.

Это важный нюанс: сегодня посадить могут непосредственно за подделку документа. А также за использование фальшивых бумаг. Проще говоря: сядет тот, кто сделал липу, и тот, кто предъявил ее в важных инстанциях.

Если же фальшивый паспорт просто лежит в шкафу, то формально это не преступление. Чтобы завести дело, правоохранительным органам надо дождаться, когда человек возьмет паспорт и покажет его, например, постовому полицейскому. Или попытается пройти по этому паспорту в какое-нибудь учреждение, где есть пропускной режим. Все, тогда закон нарушен.

По данным Судебного департамента при Верховном суде России, по статье N 327 УК "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков" за год было осуждено 11,3 тысячи человек. Причем подавляющее большинство из них, 10,5 тысячи, осуждены именно за использование заведомо подложного документа.

Но, по мнению экспертов, спрос на подделку документов растет, а прогресс многое упростил. Электронная техника способна творить чудеса, стоит относительно недорого и доступна многим.

"Пакет инициатив - поправки в УК и КоАП - разработан с целью повысить эффективность противодействия подделке документов, - сказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Сегодня благодаря развитию технологий многие буквально в домашних условиях могут организовать изготовление фальшивых документов. Современная множительно-копировальная техника обладает большими возможностями и доступна людям".

По его словам, нередко подделка документов становится подготовительным этапом для других преступлений, представляющих большую опасность для общества. Например, терроризм, разбой и т.д.

"Проект поправок в УК расширяет правовое поле ответственности в сфере подделки документов. Наказуемыми становятся в частности приобретение поддельных документов, а также их перевозка и хранение с целью сбыта", - говорит Владимир Груздев.

Проще говоря, тот, кто привез террористам поддельные паспорта, тоже попадет под уголовную статью. Или человек, у кого в доме лежала пачка фальшивых документов, подготовленных для банды грабителей, тоже как минимум будет отвечать по статье 327 УК.

"Также предлагается установить повышенную по сравнению с уже предусмотренной ответственностью за подделку паспорта или удостоверения, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, - говорит Владимир Груздев. - Усиление ответственности в данном случае мотивировано значимостью данных документов и для гражданина, и для государства".

Если человек представит ложные сведения для оформления загранпаспорта, то штраф составит до 5 тысяч рублей

Еще один проект вносит поправки в КоАП. Повышаются наказания за предоставление ложных сведений для получения документа. Здесь речь о ситуациях, когда человек попытается как-то обмануть государственные инстанции, чтобы официально оформить паспорт. За это предлагается увеличить штрафы более чем в десять раз. Сегодня предусмотрен штраф от 100 до 300 рублей.

Проект предлагает отдельно выделить наказание за ложь при получении паспорта и других документов, удостоверяющих личность. Штраф здесь составит от 3 до 5 тысяч рублей. Если же человек обманом получил какие-то другие документы, например, необходимые для мигранта, то штраф составит от 1 до 3 тысяч рублей.