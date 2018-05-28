В Сеуле картину абстракциониста продали за 8 миллионов долларов

На аукционе в Сеуле редкую картину продали за рекордные 8 миллионов долларов. С молотка ушла работа южнокорейского художника Ким Ван Ки под названием "3-II-72 #220". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Yonhap.

На картине, созданной в 1972 году, изображены красные точки. В верхней части полотна - небольшой синий треугольник.

Эксперты отмечают, что абстракционист редко использовал красный цвет. В основном все его полотна выполнены в синей цветовой гамме.

Данная работа живописца стала самой дорогой корейской картиной, когда-либо выставлявшейся на торги.

Ким Ван Ки называют пионером корейского абстракционизма. В 60-е годы прошлого века художник переехал в Нью-Йорк, где и прожил до самой смерти в 1974 году.