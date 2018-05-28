В США посчитали возможный ущерб от приближающегося шторма

Ущерб от шторма "Альберто", который приближается к побережью южных штатов США, может составить один миллиард долларов. Такие оценки, как передает ТАСС, представило агентство Bloomberg.

Непосредственный ущерб в регионе, предположительно, составит от 400 до 500 миллионов долларов. При этом еще 600 миллионов долларов, как ожидается, будут потеряны из-за того, что не приедут туристы. По оценкам специалистов, наибольшую угрозу представляют наводнения. Также из-за сильного ветра есть опасность падения деревьев на постройки, машины и ЛЭП.

Режим ЧС уже введен в штатах Алабама, Миссисипи и Флорида. О возможных наводнениях предупреждены жители Северной Каролины и Теннесси. Сильные осадки ждут в Джорджии.

Субтропический шторм "Альберто", возникший в Мексиканском заливе, достигнет берегов Флориды и Алабамы в понедельник днем. Скорость ветра в эпицентре атмосферного явления превышает 100 километров в час.