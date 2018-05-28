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28.05.2018 16:52
Рубрика: Экономика

В ЗАГСах и МФЦ родителей будут информировать обо всех льготах

Текст: Ольга Игнатова
Вместе со свидетельством о рождении ребенка в ЗАГСах и МФЦ родителям будут выдавать памятки обо всех льготах, которые предоставляются семьям на федеральном и региональном уровнях.

Соответствующий законопроект внесла на рассмотрение Государственной думы заместитель председателя нижней палаты парламента Ирина Яровая.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
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"В России много соцгарантий для семьи. Это и выплаты пособий на ребенка, на детей одиноких матерей, на детей военнослужащих по призыву, на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, на детей из многодетных семей, на детей-инвалидов, на детей родителей-студентов, на детей из семей коренных малочисленных народов Севера и другие. Это и региональный материнский капитал, и предоставление земельных участков многодетным семьям, обеспечение жильем детей-сирот. Но многие граждане, не зная про эти льготы, не пользуются ими", - пояснила "Российской газете" Ирина Яровая. Для того, чтобы уже с момента рождения ребенка родители знали обо всех причитающихся им льготах и был подготовлен законопроект. "Эта памятка - напоминание родителям о том, какими правами оперативно может воспользоваться каждая конкретная семья", - добавила Яровая.

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