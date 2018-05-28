Ученые России и Австрии разработают вакцину от аллергии на кошек

Австрийские и российские ученые приступили к реализации совместного проекта по созданию генно-инженерной вакцины от аллергии на кошек. Предполагается, что новый препарат Cats Project будет эффективен в отношении каждого из восьми известных науке "кошачьих" аллергенов. Об этом сообщает газета "Известия".

В рамках исследования в Первом Московском государственном медицинском университете имени Сеченова и институте патофизиологии и аллергологии Венского медицинского университета созданы специальные лаборатории.

По словам австрийского профессора Рудольфа Валента, при создании новой вакцины использовались искусственно созданные протеины. Существенно важно, что впервые в состав вакцины войдут аллергены, связанные с кошками - это белки, которые содержатся в шерсти, слюне, поте и продуктах жизнедеятельности животных.

- Все восемь рекомбинантных аллергенов уже созданы. Теперь мы будем изучать действие их различных комбинаций в вакцине, - заявил заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Института молекулярной медицины Первого МГМУ академик Александр Караулов.

Доклинические испытания лекарства займут до трех лет. Около года уйдет на токсикологические исследования. Только после этого начнутся клинические испытания с участием добровольцев-аллергиков.