Верховный суд разъяснил порядок отмены завещания умершего гражданина

Одна из самых острых и болезненных юридических проблем - споры об отмене завещания уже после смерти его автора. Это крайне неприятная, но весьма распространенная в последние годы судебная коллизия. Одно из подобных дел недавно пересмотрел Верховный суд РФ и, не согласившись с доводами коллег, объяснил правила пересмотра завещания.

Точной статистики, какое количество завещаний оспариваются в наших судах, не существует, но судьи не скрывают - таких дел немало, и с каждым годом их становится все больше. Обычно наследники идут в суд после того, как узнают, что все нажитое при жизни покойный оставил не им. Вот тогда и появляется проблема - как отменить завещание. Вариантов отмены, собственно, всего два. Если завещание подделка, или если его написал человек, не понимающий, что он подписывает.

Из этих двух самый распространенный вариант - признание завещателя нездоровым человеком, не понимающим смысл своих действий. Вот с таким вариантом и столкнулись краснодарские судьи.

Все началось с того, что в районный суд поступил иск от женщины, которой бабушка оставила наследство согласно имеющемуся у нее завещанию. Семь лет внучка была уверена, что является единственной наследницей всего движимого и недвижимого имущества бабушки. Но после смерти пожилой женщины оказалось, что за несколько месяцев до кончины ею было написано другое завещание - с тем же текстом, но наследником назначался сын покойной - дядя предыдущей наследницы. Так что иск внучка подала к дяде. Ну а суд попросила признать последнее завещание недействительным, так как за пару лет до смерти бабушка перенесла инсульт и, по мнению внучки, не отдавала отчета в своих действиях. Да и подпись под вторым завещанием показалась ей подозрительной.

Районный суд внучке в иске отказал. А вот следующая инстанция - Краснодарский краевой суд это решение отменил и признал второе завещание недействительным. В Верховный суд теперь отправился дядя и просил признать законным второе завещание, а его - настоящим наследником. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда дело перечитала и заявила, что краевой суд был неправ и есть основания его решение отменить.

Вот что увидел в деле высокий суд.

В 2009 году нотариус удостоверил завещание, по которому бабушка оставляет внучке все, что имеет. А в 2015 году тот же нотариус заверяет другое завещание, по которому женщина оставляет все своему сыну. Умерла бабушка спустя год после второго завещания. Сын наследство принял, а внучка только тогда поняла, что завещание на нее - пустая бумага.

Районный суд по иску внучки, которая заявила, что бабушка, когда писала второе завещание, была не в себе, назначил посмертную судебно-психиатрическую экспертизу. Ее проведение поручили специалистам - экспертам из краевой психиатрической клиники. Они провели исследование и написали заключение, что ничего про психическое состояние женщины сказать не могут, так как в ее медицинских документах нет для них никакой информации и в соответствующих диспансерах она никогда не наблюдалась. А слова свидетелей "малоинформативны". В итоге районный суд решил, что женщина на момент написания завещания была вполне психически здорова. Да и подпись под завещанием, как подтвердили эксперты, была ее.

Зато апелляция, отменив это решение, заявила, что бабушка не могла понимать своих действий, имела физические недостатки, страдала тяжелой болезнью и "не могла осознанно совершать действия по составлению завещания (в пользу сына)". На это Верховный суд заявил, что с такими выводами он не может согласиться.

По Гражданскому кодексу (статья 1118) распорядиться своим имуществом после смерти можно, только написав завещание. В другой статье кодекса, 1131-й, сказано, что недействительным завещание может признать суд. В Гражданском кодексе (статья 177) сказано, что сделка, совершенная дееспособным гражданином, но на тот момент находящимся в состоянии, когда он не может понимать своих действий, может быть признана судом недействительной.

Юридически важным обстоятельством в таких случаях будет наличие или отсутствие психических расстройств на момент написания завещания, степень тяжести болезни. По закону, если для ответа на вопрос требуются специальные знания, суд назначает экспертизу. Если суд с выводом экспертов не согласен, то он должен об этом мотивированно написать в своем решении. А еще суд по закону должен дать оценку заключению специалистов и отразить это в своем решении.

Суд должен подробно расписать и оценить труд эксперта, если он с ним не согласен. И еще - заключение экспертизы должно оцениваться судом не произвольно, а в совокупности с другими доказательствами. В нашем случае эксперты сказали, что у бабушки психическое здоровье, видимо, было в норме, так как она на это никогда не жаловалась. Краевой суд с экспертами не согласился, а взял за основу показания свидетелей - подписывая второе завещание, дама плохо ориентировалась. Но на это Верховный суд возразил: свидетель - это человек, который знает обстоятельства дела. А если свидетель что-то рассказывает, но не может указать на источник своей осведомленности, то это не свидетель. Была ли женщина психически неадекватна, по мнению Верховного суда, может заявить лишь человек, обладающий специальными знаниями. А свидетели, включая нотариуса и суд, ими не обладают.

Еще Судебная коллегия по гражданским делам сказала, что если у суда были сомнения по первой экспертизе, он мог назначить еще одну - повторную. Но апелляция этого не сделала, зато, не имея специальных знаний, сделала категорический вывод о психическом состоянии пожилой женщины на момент составления завещания. При этом суд руководствовался только показаниями свидетелей, которые, по мнению Верховного суда, не могут подменить заключение экспертов.

Наследственный спор придется пересматривать апелляции по новой.