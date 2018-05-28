Веснина и Южный проиграли в первом круге "Ролан Гаррос"

Двое российских теннисистов покидают одиночную сетку "Ролан Гаррос", который стартовал в Париже.

Елена Веснина потерпела поражение от соперницы из США Бернарды Перы - 3:6, 2:6. Матч продолжался чуть больше часа.

Михаил Южный уступил представителю Туниса Малеку Жазири в пятисетовом поединке - 6:2, 2:6, 2:6, 6:3, 2:6.

Отметим, что Елена Веснина также выступает в парном разряде, но не с привычной партнершей Екатериной Макаровой, а с латвийской Еленой Остапенко, которая не смогла защитить титул чемпионки в одиночке и также вылетела в первом круге.

Веснина и Остапенко получили от организаторов десятый номер посева и откроют парный турнир матчем с румынкой Сораной Кырстей и испанкой Сарой Соррибес-Тормо.