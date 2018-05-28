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Рубрика: В мире

Цветы, парфюм и шоколад

Праздник матерей отмечают в большинстве стран Европы. В России он состоится в ноябре
Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
Российская газета - Федеральный выпуск №7577 (114)
Франция отметила один из самых любимых здесь праздников - Праздник матерей, когда подавляющее большинство граждан всех возрастов, от мала до велика, чествуют тех, кто подарил им самое ценное - жизнь. Чтобы приобрести подарки, французы опустошали цветочные базары, с боем брали парфюмерные бутики и специализирующиеся на шоколадных деликатесах магазины.
В России День матери был учрежден в январе 1998 года, и приходится на последнее ноябрьское воскресенье. Фото: photoxpress В России День матери был учрежден в январе 1998 года, и приходится на последнее ноябрьское воскресенье. Фото: photoxpress
В России День матери был учрежден в январе 1998 года, и приходится на последнее ноябрьское воскресенье. Фото: photoxpress

Как утверждает статистика, в среднем местные жители тратят на презенты матерям 52 евро. Причем подмечено, что сыновья готовы проявить большую щедрость и расстаться с 60 с лишним евро, в то время как дочери ограничивают свои расходы примерно 45 евро. Правда, соотношение меняется в пользу последних, когда, опять-таки по данным статистиков, речь заходит об организации домашнего обеда или ужина для любимых родительниц. Здесь явное преимущество за наследницами, сыновья же предпочитают вообще обойтись без кухонных забот.

В Дербенте вместо пышной свадьбы невеста устроила праздник для детей

Традиция прославлять матерей своими корнями уходит в античные времена, в частности, в Грецию, где по весне в языческих храмах восхваляли богиню Рею, родившую Зевса и прочих мифических персонажей. Во Франции эта традиция, как свидетельствуют историки, возникла в 1906 году в небольшом селении Артас в департаменте Изер на юго-востоке страны и была посвящена многодетным матерям. Двоих из них, а у каждой было по девять мальчиков и девочек, удостоили специально созданной по этому поводу наградой "Высшей материнской заслуги".

Традиция прославлять матерей своими корнями уходит в античные времена

Если до Первой мировой войны в целом этот праздник носил локальный характер, то после нее приобрел с подачи тогдашнего правительства общенациональное звучание. Что и понятно. Ведь Франция понесла тяжелые потери: домой с полей сражения не вернулись почти миллион триста тысяч мужчин, и надо было любыми средствами выправлять демографическую ситуацию. Тогда-то и были созданы специальные субсидии, стимулирующие рождаемость, а особенно отличившимся матерям стали вручать золотые медали. Официальный статус праздник получил в 1929 году.

Кстати, возникший в далекой древности обычай дал свои всходы не только во Франции, но и в других странах. В Англии он появился еще в XVII веке под названием "Материнское воскресенье". А в США "Материнский день" впервые отметили в конце XIX столетия.

В России День матери был учрежден указом президента Бориса Ельцина в январе 1998 года, и приходится на последнее ноябрьское воскресенье. В этом году это будет 25 ноября.

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