Франция отметила один из самых любимых здесь праздников - Праздник матерей, когда подавляющее большинство граждан всех возрастов, от мала до велика, чествуют тех, кто подарил им самое ценное - жизнь. Чтобы приобрести подарки, французы опустошали цветочные базары, с боем брали парфюмерные бутики и специализирующиеся на шоколадных деликатесах магазины.

В России День матери был учрежден в январе 1998 года, и приходится на последнее ноябрьское воскресенье. Фото: photoxpress

Как утверждает статистика, в среднем местные жители тратят на презенты матерям 52 евро. Причем подмечено, что сыновья готовы проявить большую щедрость и расстаться с 60 с лишним евро, в то время как дочери ограничивают свои расходы примерно 45 евро. Правда, соотношение меняется в пользу последних, когда, опять-таки по данным статистиков, речь заходит об организации домашнего обеда или ужина для любимых родительниц. Здесь явное преимущество за наследницами, сыновья же предпочитают вообще обойтись без кухонных забот.

Традиция прославлять матерей своими корнями уходит в античные времена, в частности, в Грецию, где по весне в языческих храмах восхваляли богиню Рею, родившую Зевса и прочих мифических персонажей. Во Франции эта традиция, как свидетельствуют историки, возникла в 1906 году в небольшом селении Артас в департаменте Изер на юго-востоке страны и была посвящена многодетным матерям. Двоих из них, а у каждой было по девять мальчиков и девочек, удостоили специально созданной по этому поводу наградой "Высшей материнской заслуги".

Традиция прославлять матерей своими корнями уходит в античные времена

Если до Первой мировой войны в целом этот праздник носил локальный характер, то после нее приобрел с подачи тогдашнего правительства общенациональное звучание. Что и понятно. Ведь Франция понесла тяжелые потери: домой с полей сражения не вернулись почти миллион триста тысяч мужчин, и надо было любыми средствами выправлять демографическую ситуацию. Тогда-то и были созданы специальные субсидии, стимулирующие рождаемость, а особенно отличившимся матерям стали вручать золотые медали. Официальный статус праздник получил в 1929 году.

Кстати, возникший в далекой древности обычай дал свои всходы не только во Франции, но и в других странах. В Англии он появился еще в XVII веке под названием "Материнское воскресенье". А в США "Материнский день" впервые отметили в конце XIX столетия.

В России День матери был учрежден указом президента Бориса Ельцина в январе 1998 года, и приходится на последнее ноябрьское воскресенье. В этом году это будет 25 ноября.