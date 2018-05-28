Авиапассажиры теперь могут претендовать на выплаты в десятки тысяч рублей за утерянный багаж и на большие компенсации в случае задержки рейса. Но нанесенный ущерб надо будет доказать.

В России вступили в силу изменения в Воздушный кодекс, которые позволят россиянам получить внушительные суммы от авиакомпаний на международных рейсах. Речь идет только о них, поскольку поправки связаны с присоединением к Монреальской конвенции об унификации правил международных воздушных перевозок. На внутренних рейсах все остается по-старому.

Еще одна важная деталь: не все смогут получить повышенные компенсации. Пассажир обязательно должен представить доказательства, что он понес ущерб из-за того, что перевозчик задержал рейс. И ему авиакомпания возместит его. Но только в рамках выставленных претензий, подкрепленных чеками.

Например, если пассажир докажет, что он опоздал на переговоры и у него сорвалась выгодная сделка, то сможет получить и возмещение упущенной выгоды. Если убедит суд. Можно попробовать и без суда, написав претензию и прикрепив все чеки, которые доказывают ваши затраты на гостиницу, еду, билет на следующий авиарейс или поезд. Что касается внутренних рейсов, то здесь все идет без судебных дел.

Если вам ценен сам чемодан, а он потерялся, предъявите чек на его покупку и тогда получите деньги

Но всего лишь 25 рублей за час ожидания. Опрошенные "РГ" постоянные авиапассажиры внутренних линий пока не обращались за компенсациями, но готовы писать претензии, если сумма выплат за час задержки будет тысячу рублей. Но в таком случае авиакомпании будут включать в стоимость билета возможные финансовые риски задержки рейса. Им придется и компенсацию выплачивать, и обеспечивать пассажира гостиницей и питанием при длительном ожидании вылета.

Что касается багажа, то по Монреальской конвенции могут компенсировать за доказанный ущерб до 360 тысяч рублей (максимальный размер выплат по Монреальской конвенции установлен в специальных правах заимствования (СДР) - 4150). Но для разговора о компенсации в конвенции закреплено обязательное условие - пассажир должен доказать, что у него возникли реальные убытки в конкретном размере, отметил "РГ" директор Института воздушного и космического права Aerohelp Олег Аксаментов. Такой принцип действует и в случае с утерей или порчей багажа. Придется доказывать нанесенный ущерб.

Сделать это можно, если вы перед рейсом во время регистрации объявили список ценных вещей. В таком случае перевозчик предлагает застраховать багаж, ведь он может потеряться, быть поврежден не по его вине, а аэропорта. Либо авиакомпания предлагает все ценное взять в ручную кладь. Если вам ценен сам чемодан, а он потерялся, то возместить потерю можно, предъявив чек на его покупку. Если его повредили, то к претензии надо прикрепить чек из мастерской за его ремонт. Таких правил уже придерживаются многие российские авиакомпании. В любом случае пассажир должен предъявить претензию авиаперевозчику в письменной форме или в электронном виде не позднее семи дней со дня получения багажа. Перевозчику дается 30 дней на ее рассмотрение и ответ. Авиакомпания может "без боя" удовлетворить требования пассажира или отклонить их.

Воздушный кодекс дает право пассажиру требовать за причинение вреда жизни или здоровью пассажира на международных рейсах сумму до девяти миллионов рублей (размер вреда в расчете на каждого пассажира в основном не превышает 100 тысяч специальных прав заимствования по Монреальской конвенции). Но и здесь надо доказать принесенный ущерб здоровью. Перевозчик освобождается от компенсации свыше 100 тысяч специальных прав заимствования, если докажет, что вред был причинен не из-за его небрежности или бездействия либо по вине кого-то другого.На внутрироссийских рейсах размер компенсаций два миллиона рублей, и они выплачиваются страховыми компаниями при предоставлении документов из медучреждений. На такую же сумму российская авиакомпания обязана застраховать и тех, кто летит на международных рейсах.

И еще. Теперь перевозчик отвечает за клиента, когда тот находится на борту, идет в самолет или из него выходит. До 28 мая авиакомпания также отвечала за пассажира, когда он находился в аэропорту.