Мы ленивы и нелюбопытны, сказал Пушкин, не уточнив, кто это - "мы", и таким образом поставив диагноз то ли своим современникам, то ли русской нации, то ли всему человечеству. Да и мудрено однозначно определить, про кого это сказано. Лень всевластна и вездесуща, она, матушка, раньше нас родилась и всех нас переживет. Лень занимает настолько прочные позиции в человеческой природе, что психологи и педагоги ищут скорее способы примирения с нею, нежели способы борьбы, а биологи твердят о существовании гена лени, который будто бы передается по наследству. Но всегда ли лень заслуживает порицания? Не ей ли, например, мы обязаны изобретением колеса, лифта и дистанционного пульта управления телевизором? Не она ли спасает нас от заведомо безнадежных усилий? Обсудим тему с академиком РАН, руководителем клинико-диагностического отделения Научного центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева Юрием Бузиашвили.

Обломовщина свойственна всем, не только русским

- "Мы ленивы и нелюбопытны"… Понимать надо так, что леность - характерная черта русского национального характера?

- Нет, это свойство гомо сапиенс. В процессе эволюции мы сильно продвинулись в комфортности житья-бытья, но многие представители рода человеческого остались еще в том первобытном состоянии, когда, кроме элементарной добычи пищи, им больше ничего не нужно. Это леность. Это порок, который мешает большинству населения планеты претендовать на нечто большее, чем физическое существование. И это путь к деградации. Лет двадцать назад я подошел к моему товарищу, с которым мы вместе тогда работали, и спросил: "Ну что, поедем в субботу за город?" Он говорит: "Я не на машине". "Вот как? Почему?" - "У меня нет денег на бензин". Ну нет и нет, вроде бы ничего особенного. Но в тот момент мне стало неловко за друга. Потому что мужчина, переваливший за сорок, должен стесняться своей материальной несостоятельности. Он сумел защитить докторскую, но не сумел заработать себе на бензин. Это стыдно.

- Стыдно быть бедным?

- Здоровому мужчине в расцвете лет - да. Ничто не угнетает так дух, как бедность. Представьте, вы беседуете с человеком, который добился успехов в своей профессии, стал незаменим в том деле, которым занимается, но в ходе разговора выясняется, что он не умеет читать и писать, не знает, что Земля круглая, что Солнце встает на востоке, а заходит на западе… Наверное, вы сделаете вывод, что этот человек не живет, а существует. Я вспоминаю своего учителя Владимира Ивановича Бураковского. У него был продуманный распорядок жизни. Он четко знал, что к шестидесяти годам напишет книгу, и он написал эту книгу, обобщив свой опыт, и эта книга, пока существует сердечно-сосудистая хирургия, будет настольным учебником для врачей-кардиохирургов.

- Вы хотите сказать, что Бураковский был трудолюбив?

- Не то слово! Он очень любил свою профессию. Он целиком был предан ей. Ведь бедна та любовь, которую можно измерить.

- Но лень и трудолюбие могут вполне уживаться в одном человеке. Иногда приступы лени преодолеваются здоровым тщеславием или стремлением к карьерному росту.

- Быть занятым и быть продуктивным - это две разные вещи. Карьерный рост врача - это необязательно все новые и новые административные должности. Это, как и в любой профессии, может быть просто восхождение к вершинам мастерства. Но тот же Владимир Иванович на вопрос: "Вы же выдающийся кардиохирург, зачем вы стали директором института?" - ответил: "Я не хотел, чтобы мной руководил дурак". Думаю, что лень - помеха развитию возможностей человека. Ведь возможность надо не искать, а создавать.

Мужчина должен стесняться своей материальной несостоятельности. Он сумел защитить докторскую, но не сумел заработать себе на бензин. Это стыдно

- Леность в широком ее понимании не сводится к тупому бездельничанью. Это и праздная созерцательность, и пустые разглагольствования, и мечтательное прекраснодушие, и склонность к прожектерству - все то, что Добролюбов вместил в слово "обломовщина".

- "Обломовых" можно найти в любой стране. У них там просто другой язык, другая внешность. Я недавно прослушал аудиокнигу "Мертвые души". И сколько этих Чичиковых, Собакевичей, Плюшкиных вокруг себя нашел! Вы понимаете, это никуда не уходило. Это было, есть и будет. Но это не только русское явление. Оно общечеловеческое. Другое дело, что это явление было описано русскими писателями. Человечество в основе своей везде одинаково устроено.

В основе каждого несчастья обязательно есть доля лени

- Технический прогресс упразднил многие человеческие навыки, которые вырабатывались веками. Где раньше требовалось напряжение физической силы или ума, теперь достаточно нажатия кнопки. По мере развития цивилизации мы становимся все более ленивы и все более нелюбопытны?

- То, о чем вы говорите, хорошо описано более полувека назад Пьером Булем в его знаменитом романе "Планета обезьян", где люди обленились, потребляя блага цивилизации, а обезьяны, наоборот, развились. Человеческая цивилизация пришла в упадок, в то время как обезьяны, подражающие человеческим привычкам и обычаям, развивались все сильнее, пока не заняли место своих недавних хозяев.

- Вы можете подтвердить личным примером, что человечество обленилось?

- Могу. Недавно мне предложили поехать на охоту. Казалось бы, что может быть интересней хорошей охоты…

- Но вы не охотник, насколько я знаю.

- Не охотник. Меня Алексей Архипович Леонов, наш знаменитый космонавт, приглашает на охоту. Он под Смоленском помогает городу, названному в честь его друга Юрия Гагарина, туда иногда мы приезжаем на охоту, дышать воздухом, общаться. И вот меня пригласили на охоту. Но до того, как ехать, я задумался: а ведь там не будет цивилизации. И я понял, что уже полшага или целый шаг сделал к персонажам романа "Планета обезьян". Благо там чудесные городские комфортные условия. То удовольствие, которое я получил, заставило меня задуматься, что цивилизация комфорта не очень большая часть удовольствий нашей жизни. И из-за лени я мог лишиться этого большого праздника.

Но чем взрослее я становлюсь, тем во все большую зависимость попадаю от благ цивилизации. Я ее дитя. Наверное, это и хорошо, и плохо. Плохо - потому что стремлением к комфорту убивается желание своими руками сложить костер в лесу, набрать воды в ручье. А хорошо - потому что достигнутый уровень бытовой обустроенности и вообще уровень жизни я буду пытаться передать своим поколениям. Чтобы они тоже стремились к жизни на достойном уровне. А для этого они должны быть интересны и востребованы. Необязательно оставлять большое наследство. Прав Билл Гейтс, который сказал: "Мои дети не получат миллиардов. Они должны понимать, что им нужно работать и что их профессия должна быть полезной обществу". Главное, что надо передать своим поколениям, - это способность утром встать с желанием работать, а вечером ложиться уставшим и удовлетворенным. Люди в двадцать раз больше энергии тратят на то, чтобы оправдать свою лень, вместо того, чтобы выполнять работу, которая им поручена.

Если у меня в течение дня не будет какого-нибудь цейтнота, я себя ущипну - на этом ли свете я?

- Вам часто приходится преодолевать лень?

- Я сова, для меня лечь рано и встать рано - большая проблема. Раньше я мог спать за неделю три ночи и при этом был вполне работоспособен. К сожалению, возраст берет свое, и сейчас я на такое геройство не решусь. Если я плохо высыпаюсь, это сказывается не только на внешнем виде, но и на моей работоспособности. В молодости, когда я хотел добиться успехов в профессии и сделать все для семьи, для своего будущего, никакой лени, которую надо было преодолевать, я не чувствовал. Все шло само собой. Я помню, как мой отец, выступая на торжественном ужине по случаю моего пятидесятилетия, сказал: "Юра был хорошим школьником, обычным студентом. Но когда закончил институт, он стал необычным человеком. И вот почему. Я как-то приехал к нему в гости, было шесть утра, а он одетый ходит. Я говорю: ты куда так рано собрался? А он мне говорит: папа, я еще не ложился. И сколько у него было таких бессонных ночей, чтобы достичь того, чего он достиг". Тогда я был уже членом-корреспондентом РАМН. Когда вспоминаю те годы, мне иногда даже не верится, что можно было столько успевать сделать. Сейчас возможностей больше, хватило бы сил.

- Для преодоления лени нужна мотивация?

- О моей мотивации в молодости я вам сказал. А моя сегодняшняя мотивация - это ответственность за людей, меня окружающих, и за пациентов. Я вам скажу, если у меня в течение дня не будет цейтнота, или не будет дел больше, чем я смогу сделать, я себя ущипну - на этом ли я свете ? И может быть, так без восторга воспринимаемое слово любопытство имеет не последнее значение в мотивации действий человека. Владимир Леви считал его лекарством от зависти: когда, разобравшись в конкретном случае, обнаруживается, что завидовать нечему.

Ленивые люди имеют в анамнезе плохую историю жизни

- Лень можно считать своего рода заболеванием? Или она симптом? Например, симптом депрессии?

- Нет, это не болезнь и не симптом. У меня был очень образованный, талантливый ученик, которому что ни поручи, все сделает. А если не было поручения, он сидел весь день, открывал и закрывал ножницы и предавался рассуждениям: эх, я-то знаю, как надо жить, чтобы все иметь и быть довольным жизнью, но кто ж мне даст все это. Но хорошая идея без действий - ничто. То есть он не был ленивым, но его надо было к месту приложить. Все-таки леность - это образ жизни, результат воспитания и самовоспитания, но не заболевание. Ленивые люди имеют в анамнезе плохую историю жизни. Или при первом же невезении они опустили руки. "Все проиграть и вновь начать сначала, / Не пожалев того, что приобрел, / И если можешь, сердце, нервы, жилы / Так завести, чтобы вперед нестись…" Это Киплинг. Все проиграть и вновь начать сначала - это надо уметь.

- Психологи говорят, что когда человек чувствует бесплодность своих усилий, у него на уровне подсознания включается защитный механизм лени. Может, в этом своем качестве лень отчасти полезна?

- Мы уже говорили с вами, что преодоление лени происходит путем мотивации к каким-то действиям. От энтузиазма к отвращению можно прийти быстро, без профилактики психического статуса.

В разном возрасте мотивация разная. В детстве - развлечься. В зрелые годы - достичь. В старости - не потерять. Но чтобы осуществилось и то, и другое, и третье, надо что-то делать, не сидеть сложа руки. И не искать причины для бездействия.

Что такое лень? Это когда конфликт между "должен" и "не хочу" разрешается в пользу "не хочу". Лень любые дела делает трудными. Как в анекдоте: ищу приличную работу, но чтоб не связана с трудом.

Ленивый человек в любом коллективе - как прыщ на теле. Подмечает все огрехи активных членов коллектива, брюзжит, ходит с недовольным лицом и любой спор о перспективе заканчивает словами "а зачем мне это надо".

- Лень бывает различных видов. Физическая: когда не хочется пошевелить ни рукой, ни ногой. Мыслительная: когда нет никакого желания думать. Лень эмоционального характера: когда наступает апатия. Или, скажем, творческая лень, свойственная ученым, изобретателям. художникам. Неужели ни одна из этих разновидностей лени не может быть вами оправдана?

- В медицине есть термин "эмоциональное выгорание", но это не лень. Я считаю, что наибольшего оправдания заслуживает творческая лень. Потому что способность к творчеству - это то, что заложено в человеке природой, это результат полученного в детстве воспитания, это плоды образования. А это не всем дано. Поэтому требовать от каждого человека творческого полета - грех.

- Я-то как раз говорю не о каждом, а о людях творческих профессий.

- Что ж, лень художника или ученого в каких-то случаях тоже заслуживает оправдания. Она может быть результатом духовного кризиса, накопленной интеллектуальной усталости, да мало ли причин у творческого человека на какое-то время остановиться, перевести дух, задуматься о дальнейшем пути. А порой, когда на планы денег нету, они становятся мечтой.

Именно неленивые, деятельные люди способны повести за собой

- Слегка улыбнувшись, можно сказать, что лень - двигатель прогресса. Не будь ее, не появились бы лифты, дистанционные пульты управления и множество других вещей, экономящих наши усилия.

- Это и есть тот комфорт, с которого мы начали наш разговор. Я же вам сказал: в этом смысле я испорченный человек. Провести ночь в палатке - это для меня некомфортно. Я лучше не подышу свежим воздухом, не полюбуюсь на природу. Здесь я очень ленив и не боюсь в этом признаться. Но чтобы лень двигала прогресс... Нет, скорее наоборот. Мобильную телефонию, компьютеры, интернет и прочие вещи, изменившие наш мир, изобрели люди не ленивые, а чрезвычайно деятельные. Именно неленивые, деятельные люди способны повести за собой.

Я однажды увидел мультфильм не мультфильм, но что-то типа анимации. Изображена рука, на которой лежит корм. Рука движется. За рукой идет козел с колокольчиком на рогах. За козлом идут бараны. Куда рука - туда козел. Куда козел - туда бараны. Рука загоняет козла в стойло, а за ним и бараны туда же. Я считаю, что каждому человеку в какой-то момент жизни надо определиться, кем он хочет быть - "рукой", "козлом" или "бараном". И если он ленив, пусть на первую из этих ролей не претендует.

Визитная карточка

Фото: Александр Корольков/РГ

Юрий Бузиашвили - заместитель директора Института кардиохирургии имени В.И. Бураковского Научного центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева, руководитель клинико-диагностического отделения, академик РАН, с 2011 г. по 2013 г. - главный кардиолог г. Москвы.

Родился в 1954 г. в Кутаиси. В 1977 г. окончил 1-й Московский медицинский институт им. И.М. Сеченова.

С 1977 г. по 1982 г. проходил клиническую ординатуру и аспирантуру в НЦССХ им. А.Н. Бакулева и остался в нем работать. В 1989 г. защитил докторскую диссертацию.

С 1999 г. - заместитель директора по научной работе Института кардиохирургии им. В.И. Бураковского; с 2004 г. - член-корреспондент РАМН.

С 25.05 2007 г. действительный член РАМН. 27.03.2014 г. присвоено звание академика Российской академии наук.