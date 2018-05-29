Новости

Ассанж и россиянка Ефимова номинированы на премию фракции ЕП 01:39
Акции бразильской Petrobras рухнули после снижения цен на дизтопливо 01:20
Флорида попала под удар шторма "Альберто" 00:58
В Канаде призвали отдать предназначенное Ираку оружие Украине 00:41
В Румынии при взрыве снаряда времен войны погиб человек 00:22
США решили воздержаться от введения новых санкций в отношении КНДР 00:15
В Венесуэле автобус упал в овраг, 11 человек погибли 28.05.2018
Глава Минтруда призвал повысить доход семей с детьми 28.05.2018
Корреспондента "Российской газеты" ограбили в Париже 28.05.2018
Лукашенко угостил зампредседателя КНР белорусским вареньем 28.05.2018
В Москве провели первую в РФ нейрохирургическую операцию с участием робота 28.05.2018
Веснина и Южный проиграли в первом круге "Ролан Гаррос" 28.05.2018
На Урале в больнице умерла школьница 28.05.2018
Медведев подписал распоряжение о передаче Промсвязьбанка в казну 28.05.2018
МО РФ опровергло информацию о перехвате израильских истребителей 28.05.2018
"Газпром" оспорил решение суда по контракту с "Нафтогазом" 28.05.2018
СМИ: Роман Абрамович получил паспорт Израиля 28.05.2018
В Пскове устранили утечку серной кислоты 28.05.2018
ЕС примет новые санкции против Венесуэлы в ближайшие недели 28.05.2018
Египтянин подал миллиардный иск к Рамосу за травму Салаха 28.05.2018
Открылся новый поток обучения высшего кадрового резерва 28.05.2018
Белорусы завоевали Гран-при молодежного энергетического форума в РФ 28.05.2018
Басманный суд заочно арестовал советника главы МВД Украины 28.05.2018
Россияне получили безвизовый въезд во все страны Центральной Америки 28.05.2018
Национальный аэропорт Минск признали лучшим в СНГ 28.05.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как съездить в отпуск на деньги своего работодателя
Как съездить в отпуск на деньги своего работодателя
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 мая по 3 июня
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 мая по 3 июня
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
29.05.2018 01:20
Рубрика: В мире

Акции бразильской Petrobras рухнули после снижения цен на дизтопливо

Акции государственной нефтегазовой компании Бразилии Petrobras потеряли 14 процентов своей стоимости. Это произошло после того, как президент страны Мишел Темер ради прекращения забастовки дальнобойщиков снизил цены на дизельное топливо.

Фото: Сергей Савостьянов/ ТАСС
Почему бензин в России вновь подорожал

Между тем индекс Bovespa бразильской фондовой биржи Сан-Паулу упал на 4,5 процента, передает ТАСС. Курс доллара по отношению к реалу вырос на 1,6 процента и достиг показателя в 3,73 реала за доллар.

Дальнобойщики начали стачку 21 мая после того, как Petrobras объявила о повышении тарифов на дизтопливо. По всей стране бастовали более миллиона человек. Протестующие заблокировали около тысячи участков дорог. Во многих городах возник дефицит товаров: людям не хватало топлива и некоторых продуктов питания.

Темер выполнил требование дальнобойщиков в воскресенье вечером. Цена на дизельное топливо была снижена. Это решение, как утверждает бразильский минфин, приведет к потерям в размере 2,6 миллиарда долларов.

Главное сегодня

МИД РФ заявил о "напряжении" в США из-за закона о контрсанкциях
"Газпром" оспорил решение суда по контракту с "Нафтогазом"
Совфед отреагировал на желание Польши разместить у себя базу США
В Крыму ответили на сравнение полуострова с неприступной крепостью
Путин назначил мэра Якутска врио главы Якутии