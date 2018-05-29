Александр Овечкин: Серия с "Вегасом" будет длинной

Нападающий и капитан "Вашингтона" Александр Овечкин прокомментировал поражение своей команды в первом матче финальной серии Кубка Стэнли против "Вегаса". Он отметил, что "столичные" допустили непростительные ошибки.

Встреча, напомним, завершилась со счетом 6:4 в пользу "рыцарей". При этом "Вашингтон" дважды вел в счете, однако в заключительном периоде пропустил три шайбы, которые решили исход поединка.

"Нервозная игра, мы были не своей тарелке и допустили непростительные ошибки, - заявил после матча Овечкин. - "Вегас" забросил две шайбы в концовке, которых могло бы и не быть, и это наша вина, а не заслуга соперника. Мы неправильно действовали".

Александр заметил, что видит причину неудачи и знает, как избежать подобного в следующем мачте. Он также предположил, что серия может оказаться длинной.

"Во второй игре мы должны лучше двигаться, и все будет хорошо. Необходимо забыть об ошибках и идти к нашей цели. Да, это был далеко не лучший матч, мы плохо контролировали шайбу, плохо входили в чужую зону. Но мы полностью уверены в себе. Серия будет длинной и тяжелой".

Теперь для победы "Вашингтона" серия должна продлиться как минимум до пятого матча. А по результату одной игры сложно делать какие-либо выводы - тем более, "столичные" в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли уже проигрывали по ходу серий, но в итоге проходили дальше. А уж о важности финала для самого Овечкина говорить не приходится: впервые за карьеру в НХЛ он имеет шанс завоевать главный трофей заокеанской лиги.

Впрочем, и мотивация "Вегаса" выше некуда: команда-дебютант НХЛ в свой первый же сезон добралась до финала и, несомненно, будет бороться до последнего. Вторая игра серии состоится в ночь на 31 мая и начнется в 03:00 по московскому времени.