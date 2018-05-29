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Рубрика: Спорт

Александр Жуков избран почетным президентом ОКР

Текст: Данила Жиляев

Бывший президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков избран почетным главой организации. Об этом сообщается в официальном Twitter ОКР.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
Станислав Поздняков избран президентом Олимпийского комитета России

Сегодня Александр Дмитриевич сложил с себя полномочия президента ОКР - он занимал эту должность с 2010 года. Его сменил на этом посту четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию на саблях Станислав Поздняков, который с 2016 года был первым вице-президентом организации, а сегодня на Олимпийском собрании в Москве был выбран руководителем ОКР.

Вступив в должность, Поздняков внес кандидатуры на посты генерального директора ОКР и генерального секретаря ОКР. Он предложил оставить посты за Владимиром Сенглеевым и Анастасией Давыдовой соответственно, и данное предложение было одобрено делегатами собрания.

Кроме того, помощник президента РФ Игорь Левитин занял пост первого вице-президента ОКР. Вице-президентами организации были избраны Вячеслав Аминов, Владимир Кожин, Геннадий Тимченко и Василий Титов. Также был выбран исполком ОКР в составе 25 человек.

Говоря о задачах на новом посту, Станислав Поздняков обозначил и приоритетную - участие в Олимпиаде-2020. Он, впрочем, не стал говорить о планах команды на игры, до которых осталось еще два года.

"Мы не строим медальных планов, - приводит слова Позднякова сайт KP.RU. - Участие России в Олимпийских играх - наш главный приоритет".

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