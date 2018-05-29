Американцы купят разработчика средств киберразведки из Израиля

Американская компания Verint Systems приобретет израильского производителя средств киберразведки NSO Group. Сумма сделки составит один миллиард долларов. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

NSO Group поставляет технологии военного назначения правительственным службам безопасности. Verint Systems договорилась о покупке с частной фирмой Francisco Partners (Сан-Франциско), которая владеет контрольным пакетом акций израильской фирмы.

Четыре года назад Francisco Partners купила NSO Group за 110 миллионов долларов. За почти 20 лет своего существования американская компания привлекла свыше 14 миллиардов долларов для приобретения долей в десятке высокотехнологических фирм.

Компания-разработчик программного обеспечения Verint Systems базируется в Мелвилле (штат Нью-Йорк). Фирма разместила свои акции на бирже Nasdaq, рыночная капитализация достигает около 2,8 миллиарда долларов. Среди клиентов Verint Systems числятся свыше 10 тысяч организаций из 180 стран.

