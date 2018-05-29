Новости

Пассажирский поезд "заблудился" в Великобритании 04:37
В Якутии буря оставила без электричества 85 тысяч человек 04:15
Хабаровские пловцы завоевали золото на международных соревнованиях 04:12
Американцы купят разработчика средств киберразведки из Израиля 04:10
Венесуэла осудила сделанные Евросоюзом выводы 04:02
Китай разрешил другим странам использовать свою космическую станцию 03:32
В США учительница поставила Трампу тройку за ошибки в письме 03:11
В США конгрессмен-республиканец признался в алкоголизме 02:38
Лечащий врач Скрипалей не верил в их выздоровление 02:25
Жертвами шторма "Альберто" стали два жителя Северной Каролины 02:16
Ассанж и россиянка Ефимова номинированы на премию фракции ЕП 01:39
Акции бразильской Petrobras рухнули после снижения цен на дизтопливо 01:20
Флорида попала под удар шторма "Альберто" 00:58
В Канаде призвали отдать предназначенное Ираку оружие Украине 00:41
В Румынии при взрыве снаряда времен войны погиб человек 00:22
США решили воздержаться от введения новых санкций в отношении КНДР 00:15
В Венесуэле автобус упал в овраг, 11 человек погибли 28.05.2018
Глава Минтруда призвал повысить доход семей с детьми 28.05.2018
Корреспондента "Российской газеты" ограбили в Париже 28.05.2018
Лукашенко угостил зампредседателя КНР белорусским вареньем 28.05.2018
В Москве провели первую в РФ нейрохирургическую операцию с участием робота 28.05.2018
Веснина и Южный проиграли в первом круге "Ролан Гаррос" 28.05.2018
На Урале в больнице умерла школьница 28.05.2018
Медведев подписал распоряжение о передаче Промсвязьбанка в казну 28.05.2018
МО РФ опровергло информацию о перехвате израильских истребителей 28.05.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как съездить в отпуск на деньги своего работодателя
Как съездить в отпуск на деньги своего работодателя
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 мая по 3 июня
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 мая по 3 июня
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
29.05.2018 04:10
Рубрика: Экономика

Американцы купят разработчика средств киберразведки из Израиля

Американская компания Verint Systems приобретет израильского производителя средств киберразведки NSO Group. Сумма сделки составит один миллиард долларов. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

В России появился центр компетенций кибербезопасности

NSO Group поставляет технологии военного назначения правительственным службам безопасности. Verint Systems договорилась о покупке с частной фирмой Francisco Partners (Сан-Франциско), которая владеет контрольным пакетом акций израильской фирмы.

Четыре года назад Francisco Partners купила NSO Group за 110 миллионов долларов. За почти 20 лет своего существования американская компания привлекла свыше 14 миллиардов долларов для приобретения долей в десятке высокотехнологических фирм.

Компания-разработчик программного обеспечения Verint Systems базируется в Мелвилле (штат Нью-Йорк). Фирма разместила свои акции на бирже Nasdaq, рыночная капитализация достигает около 2,8 миллиарда долларов. Среди клиентов Verint Systems числятся свыше 10 тысяч организаций из 180 стран.

Главное сегодня

МИД РФ заявил о "напряжении" в США из-за закона о контрсанкциях
"Газпром" оспорил решение суда по контракту с "Нафтогазом"
Совфед отреагировал на желание Польши разместить у себя базу США
В Крыму ответили на сравнение полуострова с неприступной крепостью
Путин назначил мэра Якутска врио главы Якутии