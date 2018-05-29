Американский политолог призвал Запад к диалогу с Россией

Странам Запада следует перестать видеть в России "смертельного врага". Об этом в интервью немецкой газете Die Welt заявил американский публицист и политолог Джеффри Сакс, передает ТАСС.

"Представление о том, что Россия - смертельный враг, с которым невозможны никакие переговоры, ошибочно. (Его появлению) способствовали неверные действия США и НАТО", - сказал эксперт. В частности, он назвал большой ошибкой поддержку стремления Грузии и Украины вступить в альянс.

Сакс призвал Брюссель пересмотреть санкции против Москвы. По его словам, данные рестрикции вредят не только России, но и самой Европе. "Мы все платим высокую цену за эти меры", - сказал он. Политолог считает, что было бы мудро, если бы РФ и ЕС "вместе поразмыслили о том, как восстановить торговое сотрудничество".

В 2014 году Евросоюз ввел антироссийские санкции из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ. В последствии Брюссель неоднократно расширял и продлевал ограничительные меры.