Обсуждение недавно принятого закона о контрсанкциях со всей очевидностью выявило проблемы отечественного лекарственного рынка. Во-первых, этот рынок чрезвычайно зависим от иностранных поставок. Во-вторых, он очень монополизирован.

Для изменения сложившейся ситуации председатель Государственной Думы Вячеслав Володин предложил депутатам взять ситуацию с лекарствами под особый контроль.

Отмечу, что сегодня примерно 68% реализуемых в России лекарственных средств являются импортными. И зачастую у нас нет отечественных аналогов не потому, что наши производители не в состоянии их выпустить, а потому, что существуют сложные бюрократические процедуры по регистрации лекарственных препаратов.

Приведу пример: долгие годы в нашей стране для лечения одного из очень тяжелых заболеваний, отнесенных к числу "семи нозологий", использовалось только одно лекарство, выпускаемое иностранной фирмой. Причем, имея монопольное положение, эта фирма существенно завышала цену. Когда российская компания выпустила аналог, выдача ему регистрационного удостоверения длительное время затягивалась. А уже непосредственно перед проведением тендера было предъявлено требование провести испытания специфической активности нового препарата, то есть опыты на мышах, хотя ранее состоялись его успешные клинические испытания на людях.

Сложилось впечатление, что российского производителя просто не хотят допускать к участию в конкурсе по государственной закупке. После нашей просьбы к министру здравоохранения Веронике Скворцовой лично заняться этим вопросом лекарство было зарегистрировано, сроки тендера перенесены и отечественный препарат смог принять участие в конкурсе. В результате победило именно российское лекарство, и благодаря этому нам удалось сэкономить около 2 млрд рублей бюджетных средств, которые впоследствии были направлены на покупку лекарственных препаратов для других пациентов.

Напомню также, что согласно закону "Об обращении лекарственных средств", если кто-то хочет зарегистрировать аналог лекарства, продающегося на российском рынке, ему необходимо либо сдать в Министерство здравоохранения литературный отчёт о практике использования нового препарата, то есть несколько страниц печатного текста, либо провести долгие и дорогостоящие доклинические и клинические испытания. Четких критериев, по какому пути идти, в законе не заложено. Всё решают чиновники. При этом можно только догадываться, чем они руководствуются. Во избежание злоупотреблений мы планируем внести изменения в действующее законодательство.

Также в условиях санкций надо принять жесткие антимонопольные меры: например, запретить требовать в договоре, чтобы дистрибьютор покупал продукцию только у одного поставщика, или запретить ограничения по реализации лекарств на территории нашей страны, исходя из санкционных законов иностранных государств.

В ближайшее время состоится очередное заседание Совета по законотворчеству при председателе Госдумы, на котором мы подробно обсудим проблемы лекарственного рынка. А 3 июля в Государственной Думе пройдет посвященный этому "правительственный час" с участием министра здравоохранения.

В преддверии этих событий фракция "Единая Россия" предложила Госдуме обратиться ко всем фармацевтическим компаниям и общественным организациям пациентов с просьбой сообщать депутатам обо всех известных случаях неправомерной задержки регистрации и допуска на российский рынок лекарств и медицинских изделий. Если мы получим такую информацию, наш разговор с Правительством в начале июля станет гораздо более предметным.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"