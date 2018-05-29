Ассанж и россиянка Ефимова номинированы на премию фракции ЕП

Сегодня, 29 мая, в Страсбурге вручат премию "Осведомители и защитники права на информацию", учрежденную фракцией "Европейские объединенные левые" Европарламента. Об этом сообщает РИА Новости.

Награду получают лица или группы, которые "подвергались запугиванию или преследованиям за раскрытие правды". В этом году премия названа в честь мальтийской журналистки Дафны Каруаны Галиции. Она расследовала возможные связи премьера Мальты с компанией, фигурирующей в панамских документах. В октябре журналистка погибла в результате взрыва автомобиля.

В этом году в шорт-лист номинантов вошли, в том числе, основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж и россиянка Мария Ефимова, которую называют информатором Дафны.